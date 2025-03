La alerta de la Guardia Civil ante esta estafa: no confíes si te llega este mensaje

Los delitos tecnológicos son una de las principales preocupaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, porque han crecido muchísimo con la irrupción de las nuevas tecnologías y su cifra va en aumento cada año. Por ello, tanto Guardia Civil como Policía Nacional suelen informar en sus redes sociales sobre posibles estafas, pidiendo siempre al usuario que sea desconfiado ante los mensajes de los desconocidos.

La Benemérita ha publicado este timo, en el que se intenta 'colar' la estafa a través de la venta de un teléfono móvil. «Una vendedora ha perdido un teléfono valorado en 850 euros. Quería venderlo en una conocida plataforma de compra-venta. La compradora, sin embargo, le pidió que completase la transacción fuera de la plataforma. Para justificar el ingreso, le llega este correo donde dice que nosotros estamos controlando la transacción. Bueno, más que nosotros, 'Guardian Civil'», comenta con ironía el agente.

Y es que una buena forma de comprobar los engaños en este mensaje son las faltas de ortografía.

El agente apunta que «este correo procede además de una cuenta que no es oficial, que es de un particular. Ella confía en este correo, envía el teléfono y no recibe ningún pago«, lamenta. »No caigas en estas estafas. La Guardia Civil no controla ningún tipo de transacción«, informa la Guardia Civil en el vídeo de TikTok.

«Por otra parte, desconfía cuando el comprador o vendedor te pida salir de la plataforma para completar el pago. Revisa las faltas de ortografía y recuerda que una plataforma o una institución no te va a mandar un correo desde una cuenta particular«.

Son muchas las estafas que se están cometiendo a través de las plataformas móviles. Ya se han reseñado en ocasiones la del bizum invertido y este mismo miércoles se informaba de la detención de tres individuos por estafar más de 17.000 euros a una familia gaditana por la estafa del hijo en apuros.