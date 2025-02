Díaz, Podemos y los socios del Gobierno rechazan aumentar el gasto militar como anuncia Sánchez

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz , y Unidas Podemos en su conjunto no están de acuerdo con la subida de un 2 por ciento del gasto en Defensa anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su entrevista anoche en La Sexta. No hay fricciones esta vez; todos los sectores de Unidas Podemos están coordinados en el rechazo. Así lo confirman este martes a ABC fuentes de su entorno y también del grupo parlamentario confederal. Tampoco están de acuerdo los socios del Gobierno; ERC, Bildu y Más País no lo consideran prioritario . Las palabras del presidente fueron la siguientes: «El compromiso del Gobierno es aumentar el gasto en Defensa y cumplir con el mandato de la OTAN de alcanzar el 2 por ciento del PIB».

Las mismas fuentes de Unidas Podemos subrayan que esto no se trata de una brecha dentro del Gobierno y explican que la propia Díaz le ha trasladado a Sánchez su disconformidad . No obstante, en el flanco morado del Ejecutivo entienden el contexto internacional y son conscientes de que es un asunto que no forma parte de sus competencia. «Será un tema que habrá que abordar en la negociación de los próximos Presupuestos», dicen.

Esta nueva desavenencia entre Unidas Podemos y el PSOE llega una semana después de que el Gobierno de coalición convulsionara por las fuertes críticas de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la sazón ministra de Derechos Sociales, al envío de armas a Ucrania acordado por La Moncloa y en coordinación con la Unión Europea (UE). En ese momento, la vicepresidenta Díaz y líder del espacio morado en el Gobierno había cerrado filas con el presidente. Rápidamente, le reclamó a Belarra una rectificación para que la coalición no se resintiera más de lo que ya está por sus choques crónicos, como explicó este diario. En la agresividad de Podemos al llamar al PSOE «partido de la guerra» en aquel momento estaba su estrategia de diferenciación de Díaz y de los socialistas. Esa polémica que ya dicen que está cerrada solo sirvió para que se hiciera más visible la distancia entre Díaz y la Ejecutiva de Podemos, donde insisten en subrayar una hoja de ruta propia en los temas más ideológicos.

Sin embargo, en esta ocasión no ha sido así y la coordinación entre los equipos de Vicepresidenta Segunda y Podemos ha sido milimetrada. Fuentes del espacio confederal explican también que han querido que sea el departamento de Díaz quien traslade este mensaje después de que todos los focos recayeran sobre Belarra días atrás. Pero se insiste en que todos los actores que forman Unidas Podemos (Podemos, PCE, Izquierda Unida, En Comú Podem...) piensan de igual forma. La portavoz de los comunes en el Congreso, Aina Vidal , lo ha planteado también en una rueda de prensa en la Cámara baja.

El PSOE y Unidas Podemos entran en un escenario de aquí a final de legislatura en el que Sánchez asumirá las medidas en política exterior consecuentes con las líneas de la Unión Europea, dada la situación de la guerra de Vladimir Putin en Ucrania, aunque eso incomode a sus socios dentro del Gobierno de coalición.

Los socios del Gobierno

Desde el Congreso, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián , ha dicho en una rueda de prensa que no le parecen «pocos» los 20.000 millones de euros que ya se destinan a Defensa y lamenta que no se haya anunciado, por ejemplo, un aumento del gasto destinado a Sanidad. Íñigo Errejón , líder de Más País, ha criticado al presidente por no «centrarse» en medidas que sí considera prioritarias para los españoles en estos momentos. «Es más urgente invertir en psicólogos en la sanidad pública, en el Ingreso Mínimo Vital o en que la gente no pague un riñón para llenar el depósito de gasolina... Hay prioridades más acuciantes que la subida del gasto de Defensa», ha dicho Errejón.

Mertxe Aizpurua (Bildu) ha advertido también al presidente del Gobierno de las consecuencias «muy peligrosas» que puede tener «en el futuro» aumentar el gasto militar porque, según considera, se podría dejar de lado otro tipo de partidas sociales en los Presupuestos que sí cree que son más importantes para los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Podemos considera que «lo más urgente» ahora mismo es ofrecer medidas sociales a los españoles en situación de vulnerabilidad. El pasado viernes, Belarra anunció que defenderán en el seno del Gobierno un nuevo «escudo social y verde» por el encarecimiento de los suministros derivado de la guerra de Putin. Proponen un recorte a los beneficios caídos del cielo de las energéticas y cheques-ayuda de 300 euros a 19.000 familias para que puedan pagar « los altos precios de la luz ». Y un recargo del 10 por ciento en el impuesto de sociedades a las grandes eléctricas junto a un plan para acelerar el abandono de las combustibles hacia las renovables.