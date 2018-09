Villarejo relató en la comida en Rianxo que Garzón, dos comisarios y él «prepararon la Gürtel» El excomisario también aseguró que el exjuez le dijo: «Yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional»

El excomisario José Villarejo explicó durante la comida que tuvo lugar en el restaurante Rianxo —una vez la ministra Dolores Delgado y el exmagistrado Baltasar Garzón habían abandonado el lugar— que compartió un almuerzo con los principales polícias que investigaron el caso Gürtel y con Garzón, con el objetivo de «preparar la Gürtel», justo un día antes de que el juez admitiera la causa, tal como desvela este domingo el portal «Moncloa.com», tras acceder al audio en el que Villarejo lo relata.

Así, los participantes de este encuentro en el que se prepararía la Gürtel fueron, además del propio excomisario y del entonces juez Garzón, Juan Antonio González (comisario general de Información en ese momento) y José Luis Olivera (entonces jefe de la UDEF).

Pero cuando Delgado y Garzón abandonaron la mesa, y haciendo referencia al encuentro en el que Villarejo dice que se preparó el caso Gürtel, este también cuenta las palabras que le dedicó Garzón, quien supuestamente le dijo: «Yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tú curras y tal, cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos».