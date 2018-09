El juez pide las grabaciones de Delgado sin contar con la Fiscalía La web que los ha difundido desvincula al excomisario de su publicación

El juez Diego de Egea, instructor del caso Tándem, ha movido ficha respecto a la difusión de las grabaciones hechas por el excomisario José Villarejo que afectan a la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Ayer, sin contar con la Fiscalía Anticorrupción, hizo un requerimiento al medio digital Moncloa.com, que es el que las está publicando, «para que entregue a este juzgado a la mayor brevedad y en todo caso antes de las 9.00 horas del día 1 de octubre de 2018 la totalidad de los audios que tengan relación con la reunión acontecida en el restaurante Rianxo el 23 de octubre de 2009 y cualesquiera otras que tengan en su poder en las que haya participado el excomisario José Manuel Villarejo Pérez y que puedan afectar a la instrucción que sigue por este juzgado frente al indicado comisario».

El juez adopta esta medida para conocer no solo si este medio tiene más grabaciones, sino también para saber si la empresa editora tiene alguna relación con el excomisario. Fuentes consultadas por ABC consideran que la explicación más plausible para que el instructor adopte esta decisión es que haya apreciado que la difusión de las cintas se enmarquen en una estrategia de presión de Villarejo.

La dirección del medio digital asegura haber enviado un escrito a Anticorrupción para ofrecer los audios «por si tuviera consecuencias legales, por acción u omisión, para alguno de los comensales», informa Ep. Fuentes del ministerio público no confirmaron dicho ofrecimiento.

«Ataque a la libertad de expresión»

Desde Moncloa.com dicen sentirse víctimas del «mayor ataque a la libertad de expresión de la democracia española». Su director, Joaquín Vidal, negó a ABC que este medio de reciente creación sea un instrumento al servicio de Villarejo y cualquier tipo de relación societaria entre el digital y el excomisario. «Somos una redacción de diez periodistas de investigación y nos hemos limitado a publicar un material que ha llegado a nuestras manos y que nos parece de interés público. Cualquier otro medio habría hecho lo mismo».

Vidal denuncia que los medios afines al Gobierno y a Garzón (íntimo amigo de la ministra Delgado y abogado de dos de los comisarios que han estado imputados) la están protegiendo con métodos «autoritarios» y ahí se enmarca la decisión de De Egea de requisar las cintas: «Saben que en la famosa comida de Rianxo (en la que se habló de una presunta corrupción de menores por parte de jueces del Supremo y de una red de extorsión) hay otros audios en los que se habla de casos importantes de la historia judicial de este país y aparece también alguien del actual Gobierno», señala Vidal.

Sostiene que a Villarejo no le benefician estas filtraciones y recuerda que no es el único que tiene esos audios, «que seguiremos publicando». El juez no ha ordenado al medio que deje de publicar. Mientras, Garzón ha denunciado por descubrimiento y revelación de secretos a El Confidencial y moncloa.com y apunta a la Fiscalía y a la Policía por las filtraciones, excluyendo expresamente de ellas al juez.