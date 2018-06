Las víctimas de ETA ven «injusto y humillante» tener que pagar «el precio» del poder de Sánchez Covite no acudirá al primer homenaje a las víctimas del terrorismo tras la disolución de ETA

Marco Naya

@marconaya5 Madrid Actualizado: 27/06/2018 10:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, ha criticado hoy miércoles, en declaraciones ante los periodistas en el Congreso de los Diputados, la política penitenciaria del Gobierno al considerar «injusto y humillante» que las víctimas de ETA tengan que pagar «el precio de Sánchez por llegar al poder». La diputada del PP ha reclamado al Ejecutivo nacional que se tenga en cuenta el cumplimiento de la ley para los presos de ETA.

Blanco se ha mostrado así muy crítica con las intención del presidente de revisar la política penitenciaria y acercar a cárceles vascas a los presos de ETA después de que la organización terrorista ya haya sido derrotada. La diputada popular ha recalcado que la memoria de quienes han dado la vida por defender España, los valores constitucionales, la libertad y la convivencia «no está en venta».

La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo del PP ha indicado que desde su fundación están «muy expectantes» a cómo evoluciona esta actitud en pos del acercamiento de presos y ha asegurado que podrían llegar a pedirle una reunión a Sánchez para que explique las medidas que plantea. De la misma manera, ha recordado el compromiso del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, de explicarles cualquier movimiento que pudiera producirse para contar con el punto de vista de las víctimas antes de tomar la decisión.

Ante la posible omisión del cumplimiento de este compromiso del Ejecutivo, Blanco ha destacado que, antes de que se proceda al movimiento de los encarcelados, es necesario que se aplique la ley y se cumplan «muchísimos requisitos antes de que se pueda variar cualquier tipo de política penitenciaria».

En la Cadena Cope, la eurodiputada del PP y víctima de ETA Teresa Jimémez-Becerril ha recordado a Sánchez que los terroristas no han mostrado ningún arrepentimiento: «Nosotros no les debemos nada». Todavía hay 400 crímenes sin resolver y «no hay que darles ningún privilegio, no se lo merecen».

Homenaje a las vítimas del terrorismo

Esta tarde, a las 18 horas, el Congreso de los Diputados homenajeará a las víctimas del terrorismo por primera vez desde la disolución de ETA y serán Mari Mar Blanco y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, las encargadas de de tomar la palabra. El Colectivo de víctimas del terrorismo (Covite) anunció ayer que no acudirá al homenaje «por la presencia de los herederos políticos de ETA», en referencia a Bildu, que «no condenan ni repudian a ETA», y ha denunciado «la indiferencia del resto de fuerzas políticas» ante ello.