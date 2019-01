Sánchez, a un mes de que sus socios decidan si tumban los Presupuestos Ayer ninguno de sus apoyos parlamentarios, ni siquiera Unidos Podemos, garantizó una votación favorable a las cuentas del Ejecutivo Puigdemont exige una «comisión bilateral» para entrar a valorar el «sí» del PDECat

Miércoles 13 de febrero. El Gobierno marcó ayer en rojo la fecha del que será su primer examen final de la Legislatura. Ese día, el Congreso votará las enmiendas a la totalidad que los grupos parlamentarios presenten contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y que, en el caso de salir adelante, tumbarían a las primeras de cambio las cuentas del Ejecutivo. Lo que hasta ahora siempre ha sido un trámite, esta vez se convierte en un escollo real: a día de hoy, Pedro Sánchez solo tiene garantizado el «sí» de los 84 diputados socialistas.

Ninguno de los socios parlamentarios que auparon a Sánchez en la moción de censura dio por sentado este lunes su apoyo a los Presupuestos. Mientras Unidos Podemos advirtió de que deben cumplirse todos los compromisos alcanzados con el Ministerio de Hacienda, los independentistas catalanes barajaron la idea de presentar enmiendas a la totalidad si no reciben un nuevo «gesto» político del presidente del Gobierno. Si el PSOE logra que sus socios no introduzcan enmiendas a la totalidad o no secunden las que seguro registrarán el PP y Ciudadanos, obtendrá un balón de oxígeno de otro mes. Y es que la Mesa de la Cámara Baja fijó el debate definitivo sobre los PGE entre los días 11 y 13 de marzo.

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró a la entrada de la Junta de Portavoces que condicionan su apoyo a más «gestos» de Sánchez: «Si ERC tuviera que votar estos Presupuestos mañana, diría que no. Pedimos un movimiento a Pedro Sánchez respecto al referéndum de Cataluña y que se separe de la dinámica represiva». En la misma línea, el portavoz parlamentario del PDECat, Carles Campuzano, apuntó que sin «una propuesta política» que abra la puerta a solucionar el conflicto soberanista no podrá «negociar» con ellos.

En Unidos Podemos mantienen su pulso al Gobierno, aunquetodo apunta a que finalmente posibilitarán la tramitación de la norma. La portavoz adjunta del grupo confederal en el Congreso, Ione Belarra, expresó que confían en que «el acuerdo presupuestario guíe la tramitación del proceso de enmiendas» para que al final de la fase se haya cumplido íntegramente el pacto. Si bien es cierto que Belarra evitó pronunciarse en rueda de prensa sobre si su grupo presentaría una enmienda a la totalidad, fuentes de Unidos Podemos aseguran que esa no es una posibilidad porque esperan que sus demandas se terminen incluyendo mediante las enmiendas parciales. Por eso, mientras por un lado la formación morada mantiene el órdago a los PGE socialistas, por otra parte la diputada de En Comú Lucía Martín instó ayer a los partidos independentistas a que «se sumen a esta presión al Gobierno para que este acuerdo se cumpla». El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, advirtió a Sánchez de que no descartan presentar una enmienda a la totalidad y de que no den su voto por «hecho». Pese a todo, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, transmitió «optimismo» y apuntó que «cuando se pacta con la sociedad», es «difícil» que el Congreso rechace revertir «los recortes de la derecha» y aumentar el gasto.

Aviso desde Waterloo

Conocer el detalle de los Presupuestos no sirvió para colmar las expectativas del huido «expresident» Carles Puigdemont, quien desde Waterloo (Bélgica), tras reunirse con la dirección del PDECat, subió el precio que el Gobierno debe pagar por conseguir el sí de este partido y señaló que «lo mínimo» para que el PDECat apoye la tramitación de las cuentas en el Congreso es que el Ejecutivo habilite «una comisión bilateral con testigos independientes que puedan verificar y denunciar el incumplimiento de los acuerdos».