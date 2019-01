Podemos amaga con tumbar los PGE y el Gobierno ni se inmuta Echenique aprieta y reprocha que el proyecto incumple 11 puntos del pacto

Sensación amarga en Unidos Podemos con el proyecto de Presupuestos. El Gobierno prescindió ayer de 11 demandas reflejadas en el pacto presupuestario y la formación morada amagó con tumbar las cuentas. Por ahora, no garantizan su apoyo, pero desde el Ejecutivo tratan de relajar a sus socios parlamentarios con futuribles.

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, manifestó en TVE a primera hora de la mañana su insatisfacción con el texto que el próximo lunes llegará al Congreso. Montero explicó que sí «hay puntos del acuerdo que se están cumpliendo», pero que hay otras «cuestiones centrales» –extrapresupuestarias en mayor medida– que no aparecen reflejadas. Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, advirtió de que el apoyo de su grupo a los PGE dependerá de que se cumplan los 11 puntos ignorados.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el jueves se reunió con Echenique, compareció ayer desde La Moncloa con tono conciliador. La ministra Montero reiteró que «lo que tenía que ir con el acuerdo de Presupuestos va», así como que el documento suscrito con Podemos era un pacto político «más amplio» y que esas medidas «se irán desarrollando a lo largo del año». Un mensaje con el que quiso tranquilizar a Podemos. «Este Gobierno cuando firma un acuerdo lo cumple», insistió.

De poco sirvieron sus palabras, porque tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la coportavoz de PodemosNoelia Vera elevó el órdago y advirtió al Gobierno de que si no cumplen el acuerdo, «no quedará otra» que ir a elecciones. «Para que apoyemos los Presupuestos se tiene que cumplir tal y como lo acordamos con el Gobierno», recalcó Vera. Aunque si este escenario no se produce, advirtió, el Ejecutivo «tendrá que buscar otro tipo de apoyos en el PP, en Ciudadanos o en quien considere».

Un balón de oxígeno

Con el PP y Cs totalmente en contra y el apoyo de ERC y PDECat en el aire, el «sí» de Unidos Podemos se le antoja necesario al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si quiere aprobar las cuentas públicas. De hecho, Sánchez lo necesita porque se convertiría en el balón de oxígeno perfecto para dilatar la legislatura. De lo contrario, se vería obligado a adelantar las elecciones generales.

Pese a sus exigencias, el futuro de Podemos también depende de aprobar los Presupuestos. Los últimos sondeos no vaticinan buenos tiempos para los de Pablo Iglesias y con el batacazo de las andaluzas aún escociendo no pueden permitirse unos comicios anticipados. Por eso aprietan, pero no ahogan. No niegan directamente su apoyo, pero hacen pulso para que se materialicen los puntos acordados.

Las demandas de Podemos son, entre otras, garantizar que no suba la factura de la luz de forma abusiva, prohibir la publicidad de las casas de apuestas, aumentar las ayudas a la dependencia o regular el precio de los alquileres en las zonas tensionadas. Respecto a este último asunto, la ministra de Economía, Nadia Calviño, le recordó a la formación morada que al Gobierno «le preocupa» la burbuja del alquiler y que por ello aprobó un decreto ley el 14 de diciembre con medidas para paliarlo. Sin embargo, esquivó responder sobre una futura regulación de las subidas abusivas, exigencia fundamental de su socio.