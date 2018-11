El PSOE fuerza al Congreso a mantener la votación para la renovación frustrada del CGPJ Los socialistas rechazan retiran la elección del orden del día del Pleno del jueves, como había pedido el PP. La renovación no saldrá adelante ante la retirada de apoyo del PP, que tampoco tramitará la elección en el Senado Crece la presión de los socialistas y sus socios para que Ignacio Cosidò presente la dimisión

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 20/11/2018 13:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los socialistas y sus socios han decidido forzar la votación de los diez candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial en el Pleno de este jueves, pese a que la renovación del órgano ha quedado frustrada al abandonar el PP del acuerdo alcanzado con Gobierno y Podemos. Sin los votos de los populares, el Congreso no puede aprobar ningún nombramiento para el CGPJ.

Tras la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el órgano de gobierno de los jueces y la ruptura del pacto, el Grupo Popular solicitó esta mañana la retirada del punto del orden del día del Pleno. Pero la decisión requería la unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces. Ciudadanos se abstuvo y los socialistas, en un primer momento, apoyaron al PP y abogaron por retirar el debate. Sin embargo, Podemos y ERC defendieron que la votación debía de llevarse a cabo con el objetivo de retratar al PP y acusarle de bloquear y frustrar el acuerdo. El PSOE acabó cediendo a la presión de sus socios. Sin unanimidad, el orden del día se mantiene sin cambios.

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, quiere limitar al máximo el teatro esta trasladando a los grupos su deseo de que los dos candidatos a vocales que quedaban por comparecer, José Miguel Castillo Calvín y Blas Jesús Imbroda Ortiz, comuniquen al Congreso su deseo de no acudir mañana por la tarde ante la Comisión de Nombamientos de Congreso. Pastor no puede retirar la invitación ya cursada para que acudan, pero su comparecencia en este órgano no tiene sentido una vez frustrado el acuerdo.

En este contexto, la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha acusado al PP de bloquear la renovación del CGPJ. «Esos nombres nos valían hace 72 horas, y los seguimos apoyando a día de hoy y de mañana. No hemos sido nosotros quienes hemos cambiado», ha cargado contra los populares.

En el punto de mira se encuentra el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, autor del mensaje que ha precipitado la renuncia del magistrado Manuel Marchena a presidir el Consejo General del Poder Judicial. Tanto el PSOE como todos sus socios han exigido su dimisión por cuestionar la independencia del magistrado en un mensaje de whatsapp enviado a sus compañeros de grupo. Para Lastra, su cese no puede esperar mientras que el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha considerado «indecente» que continúe en su cargo.