Rufián monta un nuevo espectáculo en el Pleno y Pastor le expulsa del hemiciclo El portavoz adjunto de ERC insulta a Borrell e ignora las tres llamadas al orden de la presidenta de la Cámara Baja

Ana I. Sánchez

El nuevo espectáculo que el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, tenía previsto protagonizar en el Pleno del Congreso ha culminado con su expulsión del hemiciclo. El político catalán ha medido fuerzas con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, al que ha acabado insultando y tildando de «fascista».

En su respuesta, el socialista ha acusado a Rufián de verter sobre el hemiciclo «esa mezcla de serrín y estiércol que usted es capaz de producir» provocando que la bancada socialista se pudiera en pie y dedicara un gran aplauso a Borrell. Rufián también se ha puesto en pie pidiendo con los brazos la ovación de su bancada.

Pastor ha recordado entonces que el Reglamento del Congreso no permite a ningún diputado ponerse en pie durante el turno de intervención de otro. La bancada socialista se ha sentado pero Rufián ha continuado sin respetar el orden de la sesión. La presidenta del Congreso le ha advertido sin éxito hasta tres veces que guardara el orden. A la tercera, le ha expulsado del hemiciclo. Con Rufián, han abandonado voluntariamente el Salón de Plenos todos sus compañeros de bancada y a la salida toda la comitiva ha pasado por delante del escaño de Borrell, en el banco azul. En ese omento se ha visto al ministro protestar mientras su compañeroa, la titular de Justicia Dolores Delgado, le pedía calma.

A la salida, Borrell ha explicado a la Prensa que uno de los diputados de ERC que acompañaban a Rufián le escupió al pasar junto a él, informa Gregoria Caro. Por ello, al tomar de nuevo la palabra, el titular de Exteriores ha denunciado que «el hemiciclo es donde se argumenta con la palabra, no donde se escupe a los diputados como acaba de pasar».

El apodo de Pastor

Pastor ha tomado entonces la palabra para lanzar una fuerte reprimenda a sus señorías en la que su voz ha llegado a verse afectada al recordar cómo algunos diputados le faltan al respeto al apodarla despectivamente «la institutriz» por sus frecuentes peticiones de silencio al hemiciclo.

La tercera autoridad del Estado ha advertido que el Congreso «es la casa de la palabra pero la palabra no se puede utilizar por ninguno para insultar». Ha adelantado entonces la retirada de los calificativos «fascistas y golpistas» del diario de sesiones porque «leerán el diario de sesiones no mañana, dentro de cien años. Y esta generación, que tuviéramos que representar lo mejor de la historia de España después de 40 años de democracia, estamos demostrando que no utilizamos bien la palabra que nos han dado los españoles para representarles».

Pastor ha continuado reprochando que tampoco sus señorías mantiene un adecuado «modo de estar» porque «no solo hay insultos sino faltas de respeto a la Presidencia». En este punto ha denunciado que también se oyen en el hemiciclo insultos machistas de los que ella misma es objeto. «Les digo que no hay honor mayor que presidir este Pleno pero también les digo que no voy a permitir que cosas que han ocurrido esta mañana vuelvan a ocurrir en el hemiciclo».