La sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en directo

9.10Pregunta Pablo Iglesias: «¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia?». Sánchez: «Nuestro objetivo principal es recuperar los más de 22.000 millones de euros que los españolesp usimos para rescatar a la entiodad y que todavía no se han recuperado. No se plantea por parte del Gobierno vender la participación en Bankia. Queremos proteger los intereses de los ciudadanos y al pequeño ahorrador que tiene sus depósitos en la entidad». Iglesias: «Permítame decirle que nos gastamos 120.000 millones de euros más en ayudas indirectas. Ahora que nos hemos gastado el dinero en sanear Bankia, ¿qué sentido tiene privatizar otra vez Bankia? Lo sensato sería tener una banca pública. ¿Para qué sirve? Para que la gente trabajadora pueda tener una línea de crédito garantizada.

9.05Pregunta Pablo Casado, que hace un balance negativo del gobierno del PSOE en Andalucía: «¿Cómo valora la situación política, económica y social de Andalucía?». Contesta Sánchez: «La respuesta a su pregunta se la van a dar los andaluces el día 2 de diciembre y ya le adelanto que no le va a gustar. Casado: «Usted no tiene credibilidad. Convoca un Consejo de Ministros en Andalucía en inicio de campaña electoral. Nosotros hemos intentado renovar el CGPJ en plazo y ustedes han filtrado un nombre. Hemos presentado una enmienda al modo de renovar el CGPJ. Nuestro compromiso con la separación de poderes es inequívoco. Haga caso al señor Ávalos y convoque elecciones cuanto antes». Sánchez: «Ustedes siempre desprecian Andalucía. Su campaña electoral es una colección de tópicos. Dejen de hacer el ridículo y propongan algo para los andaluces y andaluzas. A su lado el señor Rajoy es un moderado. Usted para tapar sus vergüenzas es romper la renovación del CGPJ. Le pido que haga una reflexión, la deriva del PP no puede implicar la deriva de las instituciones. Cumpla con su pacto y permita la renovación del CGPJ».

9.00Comienza la sesión de control al Gobierno.

8.55En cinco minutos está previsto que comience la sesión de control al Gobierno. Las primeras preguntas serán para el presidente, Pedro Sánchez. Luego será el turno de la vicepresidenta y el resto de ministros.

8.50Comenzará la sesión con la pregunta del líder de la oposición, Pablo Casado. Su pregunta será la siguiente: «¿Cómo valora la situación política, económica y social de Andalucía?». Luego preguntará el líder de Podemos, Pablo Iglesias: «¿Cuáles son los planes del Gobierno para Bankia?». Y también el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano: «¿Cuáles son las principales medidas que piensa adoptar el Gobierno orientadas a garantizar una estrategia de transición del sector del automóvil y de la movilidad para que sea motor de actividad para la industria, el empleo y la sostenibilidad?».

8.45La jornada de este miércoles 21 de noviembre está marcada por la ruptura del pacto entre PP y PSOE para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Además, el partido que lidera Pablo Casado defenderá una nueva reprobación a la ministra de Justicia, Dolores Delgado por su gestión.

8.30¡Buenos días! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Puedes seguir la jornada a través de este directo y en streaming a través de la web de ABC.es. Está previsto que dé comienzo la sesión a las 9.00 horas.