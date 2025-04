Iglesias deja la política y todos sus cargos tras su fracaso en Madrid

Pablo Iglesias deja la política y todos sus cargos . Los orgánicos en Podemos y los institucionales. Fracasó el golpe de efecto que intentó el secretario general de Podemos al dejar el Gobierno de coalición y presentarse como candidato al adelanto electoral en la Comunidad de Madrid. Y se marcha. «Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse» . Con estas palabras se despidió ayer el exvicepresidente del Gobierno. Iglesias quedó en quinta posición, la última, y Unidas Podemos solo consigue con él 10 escaños (7,2 por ciento). Un grupo que ahora liderará Isa Serra . El partido mejora en tres diputados en comparación con las anteriores elecciones, pero el resultado no sirve para que la izquierda sume y pueda gobernar. Y era este el objetivo por el que Iglesias dijo presentarse.

«Hemos fracasado, hemos estado muy lejos de sumar una mayoría suficiente para armar un gobierno decente», siguió; y después de señalar el bajón de los socialistas, Iglesias también quiso felicitar a Más Madrid por unos «resultados magníficos».

La trascendencia nacional que tiene la región y esta salida de Iglesias tan repentina repercutirá además en la relación entre los socios del Gobierno de coalición. «Más allá del afecto y del cariño, es evidente que a día de hoy, y estos resultados lo dejan claro, no contribuyo a sumar. No soy una figura que pueda contribuir a ganar en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento dentro de dos años» , dijo Iglesias. «Cuando tu papel en la organización se ve limitado y moviliza lo peor de los que odian la democracia, uno tiene que tomar decisiones», añadió. Y ya deja de paso en la rampa de despegue a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, que capitaneará la marca Unidas Podemos en La Moncloa: «Será la futura presidenta del Gobierno».

Mientras, Podemos se prepara para un proceso de relevo en la Secretaría General que no estaba previsto hasta 2024. El partido tendrá que sobrevivir al hiperliderazgo de Iglesias en un momento en el que han perdido representación electoral en todas las comunidades, a excepción de Andalucía y Cataluña. Iglesias señaló que será una mujer la próxima secretaria general. «Seguiré comprometido con el país pero yo no voy a ser un tapón para una renovación de liderazgos que se tiene que producir en nuestra fuerza política», explicó. Por otro lado, en un discurso con matices victimistas, también confesó sentirse «un chivo expiatorio» que, dijo, ha movilizado «los afectos más oscuros, más contrarios a la democracia y a los servicios públicos» . Y denunció ser el objetivo de una «agresividad sin precedentes» del Partido Popular y de Vox.

Pero en el fondo el anuncio de Iglesias no pilló por sorpresa después de que ABC revelara en exclusiva el pasado viernes los contactos del líder de Podemos con profesionales del sector audiovisual, entre ellos el empresario catalán Jaume Roures, para atar su futuro laboral a un proyecto televisivo. Tenía listo el ‘plan B’.

Vencen las tesis de Errejón

Los resultados se confirmaron en torno a las once y media, pero dos horas antes ya se respiraban pocos ánimos en la sede ubicada en Ciudad Lineal. Ni siquiera los mariachis que ‘Forocoches’ envió a cantar en la acera de enfrente levantaron el ambiente. «Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero...». Nada. No apetecían bromas en el partido y la dimisión sorprendió a muchos trabajadores que se quedaron ojipláticos al escucharlo.

En 2019, Unidas Podemos registró un 5,6 por ciento y obtuvo 7 escaños. Ya entonces acariciaron el límite de lo que significaría no tener representación parlamentaria. Más Madrid, con Íñigo Errejón a la cabeza, les arrebató aquel día 20 escaños con el 14,69 por ciento. Ayer esta escisión de los morados, esta vez con Mónica García como candidata, se reforzó y constató que a Podemos le han comido su espacio político. Ni lanzándose el líder a la arena lo recuperaron. Esto también tiene una lectura: el triunfo de las tesis de Errejón frente a Iglesias; la migración de un votante descontento y atraído por un proyecto más moderado y por un lenguaje alejado de la confrontación .

Ningún dirigente de Podemos quiso hacer una valoración de las encuestas a pie de urna que barruntaban la mala noticia. Las declaraciones las hizo Iglesias al final, con los resultados ya inevitables. Aplausos y abrazos entre toda la Ejecutiva. Estaba serio. Defendió que su movimiento sirvió para movilizar. «Hemos conseguido que haya participación masiva en el sur», apuntó, y añadió que no lograron frenar con ello «a la ultraderecha».

Serra asume el grupo

Iglesias tomó una decisión desesperada al dejar el Gobierno porque no tenían ninguna figura capaz de revertir la caída en la que se encontraban. Se lo pidió al ministro de Consumo, Alberto Garzón , pero este rechazó la oferta por lo arriesgado. Isa Serra , portavoz de la Ejecutiva del partido y candidata solo dos años atrás, no les parecía una garantía de éxito. En primer lugar, porque con solo siete escaños en la Asamblea su nombre apenas había lucido en los últimos meses. En segundo, porque está pendiente de la deliberación del recurso de casación que interpuso en el Supremo después de ser condenada a 19 meses de prisión por participar en unos disturbios producidos en 2014 durante un desahucio en el barrio de Lavapiés. El TS tendrá que resolver si Serra puede ostentar un cargo público o no. Sin embargo, ahora será ella quien se quede al frente de los 10 diputados en la Asamblea de Madrid.

