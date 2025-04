Mónica García supera al PSOE y se convierte en la líder de la oposición

El impulso de Más Madrid no fue suficiente. El resultado de Mónica García (Madrid, 1974), erigida en una de las grandes ganadoras de la jornada, con 24 escaños frente a los 20 cosechados en las anteriores elecciones y el 16,97% de los votos, no bastó para derrocar a Ayuso y evitar su reelección como presidenta de la Comunidad de Madrid. El ‘sorpasso’ al PSOE, consolidado en las postrimerías del recuento, convierte a la candidata revelación de la izquierda en la principal piedra en el zapato de un Gobierno al que esta vez le valdría incluso con la abstención de Vox. Un posible escenario que, en palabras de ‘la sanitaria de la Asamblea’ (es anestesista de profesión), supondría que la propia Ayuso no necesite «ir dopada de ultraderecha».

Soflamas al margen, lo cierto es que el carácter duro pero amable de Mónica García ha sepultado las figuras del socialista (Gabilondo) y del socialismo, más pendiente de las próximas generales, su particular y más duro plebiscito, que de la actual campaña madrileña. Tal es el vuelco que la formación verde ha superado al PSOE en 17 de los 21 distritos de la capital. La cabeza de lista de Más Madrid es, de facto, la cara más visible de la izquierda regional; un premio menor, aunque no baladí a tenor del objetivo marcado: «Me llamo Mónica García, tengo 47 años, soy médica de la sanidad pública y quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid». El mensaje, además del cerrojazo implícito al ofrecimiento de Pablo Iglesias a confluir en una candidatura unitaria, supuso el primer trampolín de una carrera al alza construida sin grandes estridencias.

Precisamente, la labor de calle, con históricos de la política capitalina como Félix López Rey, ha aupado a la formación en las últimas semanas. A ello se suma el carácter más conciliador de su jefe de filas, Íñigo Errejón, a diferencia del mostrado por Iglesias y el nivel de agresividad presentado por sus acólitos. Ni siquiera las declaraciones de Mónica García tras los disturbios de la ‘Plaza Roja’ de Vallecas, en las que ironizaba sobre el «turismo de provocación» de Vox, minaron la imagen de moderada que el partido del exnúmero dos de Podemos ha tejido para su candidata; una estrategia que a la postre ha terminado por movilizar a un amplio electorado de izquierdas cansado de radicalismos y confrontaciones constantes.

Activista sanitaria

Con todo, la vida en la cámara regional de Mónica García tampoco ha estado exenta de polémica. Sin ir más lejos, en octubre del año pasado, la diputada realizaba un gesto con la mano (una especie de disparo) durante la intervención en un pleno del consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, que los populares tacharon de «amenazante». «Estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP (y mi artrosis del pulgar). Lo más importante es que se me da mejor el de ‘dejen de robar’», justificaba entonces la señalada.

Este suceso no fue producto de la casualidad. Antes de su irrupción en la política profesional, Mónica García dio sus primeros pasos como activista dentro de la Marea Blanca, un movimiento creado contra el plan de privatización sanitaria promovido diez años atrás por el propio Lasquetty. Aquel choque terminaría por costarle la dimisión al consejero, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazase externalizar la gestión de seis hospitales públicos.

Al igual que muchos de sus compañeros de partido, su saltó a la política llegó de la mano de Podemos. En 2015, fue incluida en el número 26 de la lista que comandaba José Manuel López. Los morados obtuvieron 27 escaños, por lo que entró como diputada en el parlamento regional. Dos años después, la dirección del partido en Madrid la nombró presidenta del grupo en la Asamblea de Madrid en el marco del ya lejano objetivo de encumbrar a Errejón como presidente de la Comunidad de Madrid.

Pero aquel baqueteo saltaría por los aires en enero de 2019, cuando el que aún era miembro de Podemos anunciaba junto a la exalcaldesa madrileña Manuela Carmena la creación de Más Madrid. Y tras ello, llegaría también el fichaje de Mónica García. Ya como portavoz adjunta en la Asamblea, el estallido de la pandemia y su posterior crisis terminaron por catapultarla al primer plano mediático; un fulgurante ascenso materializado tras su presentación oficial como candidata.

Horas antes del cierre de las urnas, la nueva referente de la izquierda acompañaba a su padre a votar en un colegio de Moratalaz, dado que ella ya había ejercido su derecho por correo. «Hoy puede ser un día histórico, hoy podemos convertir los aplausos en votos», declaraba, poniendo el foco en la ilusión, la esperanza y la responsabilidad.

La historia, sin embargo, se alineó del bando popular, si bien tuvo un guiño con los suyos: «Quería dar las gracias a los casi 600.000 madrileños que han confiado en nosotros. En esta campaña hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos, pero no ha sido suficiente», incidía Mónica García, conocidos ya los resultados: «Somos la fuerza que ha empujado al bloque progresista». Palabra de líder.