Los muertos y desaparecidos en el Estrecho y Alborán, al nivel de todo el 2017 en solo siete meses En lo que va de 2018 han desaparecido 146 inmigrantes en la zona. Si continúa esta progresión, el ejercicio acabaría con 251 fallecidos, un 69% más que el año pasado

Enrique Delgado Sanz

En lo que va de año han muerto o desaparecido 146 personas en las aguas del Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, las dos principales vías marítimas por las que llegan inmigrantes ilegales a España. En todo el año pasado, en las mismas zonas del litoral andaluz, murieron 148 personas. Si siguiera la tónica imperante, superior a un muerto de media cada dos días, el año concluiría con 251 fallecidos y desaparecidos, lo que se traduciría en un incremento del 69% con respecto a los datos con los que se cerró el año pasado. Hasta el 31 de julio de 2018, según los datos facilitados por Salvamento Marítimo a ABC, 36 personas perdieron la vida en el Estrecho, mientras que en Alborán desaparecieron otros 110 inmigrantes. A estas alturas del año pasado habían desaparecido 93 personas entre estas dos áreas del litoral mediterráneo.

Solo en Alborán se han batido en siete meses los guarismos de todo el año 2017: ya hay 110 fallecidos o desaparecidos por los 64 del ejercicio anterior. En el Estrecho, por su parte, perdieron la vida 84 personas durante el ejercicio previo por las 36 de los siete primeros meses de este. El elevado dato de 2017 se sustentó en un negro mes de noviembre, cuando desaparecieron 35 personas. Si comparamos el mismo periodo -de enero a julio- la tónica es similar: 38 muertos y desparecidos el año pasado por 36 de este.

El cruce de todos estos datos deja poco lugar a dudas y pone en difícil lugar a quienes defienden que no hay un repunte migratorio en las costas del sur de España, donde todos los días desde hace meses los efectivos de Salvamento Marítimo tienen que emplearse a fondo para que esta lista no aumente. La encomienda no es fácil puesto que, según los recuentos del Ministerio del Interior, la mayoría de los sin papeles que consiguen llegar a territorio nacional lo hacen embarcándose en pateras.

El incremento de inmigrantes ilegales llegados por mar a todo litoral español es todavía mayor. Concretamente se trata de un crecimento del 177% con respecto al mismo periodo del año pasado. Hasta el 15 de agosto, un total de 25.539 personas arribaron a las costas de Ceuta, Melilla, Canarias, Baleares u otros puntos del territorio nacional. El año pasado fueron únicamente 9.139 hasta la misma jornada, es decir, 16.220 personas menos. Los motivos para explicar este cambio de tendencia son diversos, pero es imposible obviar la incidencia de las políticas migratorias aperturistas de Sánchez, así como el cierre de las rutas de Turquía o Italia.

Más entradas por las vallas

La situación en las vallas de Ceuta y Melilla, las dos únicas fronteras terrestres entre Marruecos y España, o lo que es lo mismo, entre África y Europa, es similar a la del año pasado, pese a que los saltos masivos siguen ahí. En lo que va de año han traspasado las verjas 4.289 inmigrantes por los 3.959, hasta la misma fecha, del ejercicio previo. El aumento no es demasiado grande y, de hecho, en Ceuta la situación es algo mejor: las personas que han saltado la valla se reducen de 1.623 a 1.397. En Melilla, por el contrario, se padece el aumento que desnivela esta balanza: de los 2.336 de 2017 a los 2.901 de este periodo.

El problema en estas zonas, donde el volumen de llegadas no es tan notable como en la costa andaluza, radica en el cambio de técnicas empleadas por los subsaharianos, que no dudan en servirse de ácidos, cal viva, elementos punzantes o incluso excrementos para amedrentar y agredir a los guardias civiles que tienen la obligación de, a los pies del perímetro fronterizo, impedir que individuos en situación irregular entren a España.

En total, según los cálculos de Interior, han llegado, por todas las vías, 29.657 inmigrantes irregulares al país este año frente a las 13.098 del año pasado a la misma altura del ejercicio.