Marimar Blanco: «La relación de Sánchez con Bildu es humillante para los españoles» La presidenta de Fundación Víctimas del Terrorismo pasó ayer a ser diputada del Congreso después de la renuncia de Daniel Lacalle

Seguir Mariano Calleja @Marianocalleja Santander Actualizado: 17/05/2019 02:46h

Ayer fue un día feliz por partida doble para la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo. A primera hora se conoció la «excelente» noticia de la detención del terrorista sanguinario Josu Ternera. Y unas horas después se confirmó que será diputada nacional del PP, tras la renuncia de Daniel Lacalle. «No me lo puedo creer, estoy en shock todavía», confesó Marimar Blanco.

¿Cómo ha recibido la noticia de la detención de Ternera?

Es una excelente noticia que esperábamos muchos. Quiero darle la enhorabuena a la Guardia Civil y agradecerle su magnífica labor siempre en la lucha antiterrorista. Privar de libertad a este terrorista es la mayor justicia para las víctimas.

17 años huido de la Justicia española y la detención se produce en plena campaña electoral. ¿Le parece sospechoso?

Sí que es un poco sospechoso. Pero una vez dicho esto, bienvenida sea la noticia. Es un momento de alegría para la inmensa mayoría de españoles y de demócratas en este país.

¿Qué mensaje se envía con esta detención?

El mensaje que hemos reclamado: aunque ETA haya sido derrotada por la firmeza del Estado de Derecho, la Justicia no debía dejar de hacer su papel, porque hay causas pendientes.

¿Sánchez escucha a las víctimas?

En este periodo de tiempo, las víctimas no hemos mantenido una sola reunión con el presidente. Hubo un encuentro, pero no solo con las víctimas, como sí lo tuvo Rajoy. Pedro Sánchez no ha recibido a las víctimas. Escuchar, tampoco nos ha escuchado.

¿Cómo ve la relación de Sánchez con Bildu?

Esa relación ha sido una clara humillación para las víctimas y para la inmensa mayoría de españoles. Ha sido una vergüenza y una humillación la buena relación y sintonía entre Sánchez y Otegui.

La detención de Ternera se produce el mismo día que usted consigue el acta de diputada.

Estoy muy agradecida al PP, y a Daniel Lacalle en mi caso, que es una gran persona y un gran compañero que ha querido renunciar al acta para que yo pueda estar ahí. Estaré a lo que quiera mi partido, con total lealtad, con muchísimo trabajo para sacar este partido adelante y para defender esos principios y valores que siempre han sido nuestros referentes y siempre lo serán.

Usted apoyó a Santamaría en las primarias. ¿Cómo ve al PP de Casado tras el 28-A?

Cuando te enfrentas a unas primarias te tienes que posicionar. Pero siempre dije que ganara quien ganara iba a ser leal. Casado es un gran presidente, lo ha demostrado con creces. España se ha perdido en estas elecciones a un gran presidente. Ahora hay que mirar hacia delante con las pilas renovadas.