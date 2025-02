Muere Julio Anguita, el dogmático que caía bien

El histórico líder de IU, y excoordinador federal de IU, Julio Anguita, ha fallecido a los 78 años tras no reponerse de una parada cardíaca que sufrió hace una semana. El también ex alcalde de Córdoba ha muerto en el Hospital Reina Sofía de la capital, donde fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Julio Anguita había sufrido previamente varios ataques al corazón que le llevaron a ser i ntervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por problemas cardíacos. El primer infarto lo sufrió en el año 1993 en Barcelona; el segundo, en 1998. Incluso publicó «Corazón rojo. La vida después de un infarto», donde relataba su propia experiencia tras sufrir este problema de salud.

Su historial médico y sus dolencias cardíacas acumulaban antes de la crisis sufrida el pasado sábado 9 de mayo media docena de episodios con sus respectivos ingresos hospitalarios en los últimos 27 años. « Un corazón muy dañado . Una cardiopatía isquémica de larga evolución. Un corazón sufrido y revascularizaciones con cateterismos y cirugía. Así resumía su situación para ABC un cardiólogo emin ente que prefería guardar el anonimato pero que pone la foto fija de la situación que atravesaba Julio Anguita .

Anguita había pasado toda la semana estable dentro de la gravedad y con ventilación mecánica. Ése ha sido el parte reiterado, pero los avances no llegaban, aunque en el transcurso de los días sus cuidadores parecían más optimistas. Asistían a una respuesta poco común de su c orazón desgastado y han venido aguardando a las respuestas de su cerebro que no se han producido por ahora, indicaban las mismas fuentes. Hasta que no pudo más.

Con él se va uno de los históricos dirigentes del PCE, luego de IU , un referente para Podemos. Anguita acabó celebrando la confluencia, ignorando que sería la puntilla para la coalición a manos de Alberto Garzón, al diluirla.

Más temas:

Julio Anguita