El CNI investiga el «hackeo» de las cuentas del tribunal y de los fiscales Anonymous Catalonia reivindica un ataque cuyas dimensiones de momento se desconocen

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha detectado en los últimos días distintas acciones de «hackeo», cuyas dimensiones por el momento se desconocen, a las cuentas profesionales y personales de los miembros del tribunal y de los fiscales del «procés», el juicio que durante cuatro meses ha sentado en el banquillo del Tribunal Supremo a doce líderes independentistas acusados de rebelión.

Según ha podido confirmar ABC de fuentes del Alto Tribunal, los servicios secretos han informado a los afectados por esta acción, que ha sido reivindicada por Anonymous Catalonia. Hace apenas unos días que este colectivo dio pistas en las redes sociales de su acceso a los datos del tribunal. «Los de @PoderJudicialEs tienen un problema de seguridad», escribieron en Twitter el miércoles. Y ayer, una vez saltaba a los medios la noticia por parte de El Confidencial, los delincuentes cibernéticos añadían: «No se quedó en un intento». Se burlaban así del Centro Nacional de Inteligencia: «Os avisamos hace dos días, payasos».

El ataque informático se produce en un momento especialmente delicado, que es el de las deliberaciones que mantienen los miembros del tribunal desde que el pasado 12 de junio el juicio quedó visto para sentencia.

Los afectados por los accesos son el presidente del tribunal, Manuel Marchena, los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Verdugo, Antonio del Moral, Luciano Varela, Ana Ferrer y Andrés Palomo, así como los fiscales del caso, Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. A todos ellos se les han indicado ya las medidas de seguridad que deben seguir para mantener protegidas sus comunicaciones.

Según informó el citado medio digital, el objetivo del «hackeo» han sido los correos electrónicos corporativos de los jueces, con el dominio del poder judicial. También se habrían detectado intentos de acceder a las cuentas privadas de varios de los magistrados, cuestión que preocupa más a efectos de seguridad porque eso requiere ya una intensa labor previa de rastreo de esos correos particulares.

Lejos de esconderse tras trascender esta grave intromisión en la intimidad de cada uno de los jueces y fiscales aludidos, Anonymous Catalonia se jactaba ayer en Twitter de su acción con distintos comentarios y «pantallazos» de la bandeja de entrada de correo del presidente del tribunal. «Nos gustaría decir que la sentencia no está escrita pero no lo podemos saber, ya que Marchena no usa su cuenta profesional para eso, no hay NI UNA referencia a la causa 20907/2017 en todo su correo ...(que cada uno haga sus deducciones)».

Nombres de seres queridos

También ridiculizan las medidas de seguridad que los profesionales afectados utilizan para acceder a sus cuentas. «Es curioso, hasta da miedo y pena, que jueces del Tribunal Supremo como es Marchena tengan códigos de siete letras con el nombre de alguien querido para proteger su cuenta profesional». Y recuerdan que las claves para las cuentas de los jueces (las oficiales del Poder Judicial) estaban en una lista «filtrada en su día» y accesible para cualquiera. «La seguridad de las instituciones españolas es la misma que ese candado de la maleta que te viene con un 0000», añade.

No es la primera vez que Anonymous ataca a los tribunales. Hace poco más de un año reivindicaron el bloqueo de la web del Tribunal Constitucional, que sufrió durante horas un ataque masificado de denegación de servicios. Más recientemente, el colectivo lideró una campaña también en Twitter para revelar la identidad personas que utilizan perfiles anónimos contra el indepedentismo en Cataluña.