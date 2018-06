ENTREVISTA Íñigo Méndez de Vigo: «La coalición antinatura que apoyó a Sánchez es una anomalía» Ante las elecciones internas a la presidencia nacional del PP, el exministro de Educación y Cultura ha dado su apoyo a Santamaría

Mariano Calleja

El que fuera portavoz del Gobierno de Rajoy en el último año y medio ha cambiado la corbata por el traje de campaña. Íñigo Méndez de Vigo ha tenido que elegir entre los candidatos del PP a la presidencia nacional de esta formación política, y en una decisión que califica de «muy difícil», ha optado por la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En plena campaña interna junto a la candidata, repasa para ABC la «abrupta» salida del poder de Rajoy y los primeros pasos de Sánchez, y también los motivos que le han llevado a tomar partido en este momento crucial del PP.

¿Por qué ha decidido apoyar a Sáenz de Santamaría?

Yo soy militante del PP desde 1989, son 30 años de militancia. Como la mayor parte de militantes me encuentro ante una decisión muy difícil, porque las personas que se han presentado son competentes y muchos de ellos, buenos amigos. En la vida hay que optar, y quiero dejar constancia del banquillo importante que tiene el PP. Después de pensarlo mucho, creo que Soraya es la mejor candidata para lo importante, que es lograr la unidad del partido, ser el cartel ganador en las elecciones municipales, autonómicas y europeas y ser la persona mejor colocada para ser la primera mujer presidenta del Gobierno de España. He llegado a esa conclusión porque he tenido la ocasión de ver a Soraya en acción, es la única de los candidatos que ha sido vicepresidenta, que ha acompañado a Rajoy en los seis años y medio de Gobierno del PP. Su competencia, su experiencia, su vinculación a los principios y valores del PP y sus ganas me hacen pensar que es el mejor cartel para volver a recuperar el Gobierno.

Pues no será antes de dos años, porque Sánchez ha cambiado de planes sobre la convocatoria electoral.

Ese ha sido el primer engaño de otros muchos más. El señor Sánchez tenía un objetivo personal, que era llegar a La Moncloa como fuera, aunque tuviera que ir en contra del deseo de los votantes, que se habían expresado en las urnas de forma clara y habían dado su respaldo de forma mayoritaria al Partido Popular y le habían situado a él con el peor resultado del PSOE.

Muchos siguen creyendo que una dimisión de Rajoy durante la moción habría evitado la llegada de Sánchez al poder.

No es así. En primer lugar, fue Albert Rivera quien dio alas a Sánchez para presentar la moción de censura, al dar por acabado el Gobierno. A partir de ahí, la dimisión no habría solucionado nada, pues esa coalición imposible para echar al PP tenía 175 votos, sin el PNV, y solo se habría retrasado la votación unos días; además, el presidente Rajoy no tenía motivo para dimitir por una sentencia que no condenaba a ningún miembro del Gobierno, y por último, había serias dudas jurídicas de que una dimisión supusiera el decaimiento de la moción.

Quizás Rajoy no midió bien los tiempos esta vez, y podía haber dejado más días para hablar y negociar antes de celebrarse la moción.

No, Sánchez tenía ya el apoyo de los separatistas y los nacionalistas, a quienes les interesa siempre un Gobierno débil. No se habría conseguido nada aplazando la moción de censura.

¿En qué momento tuvieron la certeza de que el PNV apoyaría a Sánchez y dejaría a Rajoy fuera del poder?

El miércoles, un día antes de iniciarse la moción. Nos enviaron el recado de que apoyarían la censura. Cuando empezó el debate ya sabíamos lo que harían.

Íñigo Méndez de Vigo - Jaime García

¿Cómo afectó este giro inesperado de la legislatura a Rajoy?

Le afectó, claro, la pérdida abrupta del poder, el hecho de que se trataba de una coalición antinatura para desalojar del poder a un Gobierno que en los últimos seis años y medio había tenido que hacer frente a desafíos, y el presidente lo hizo dejándose la vida en ello. Y también porque era desconocer la voluntad de los electores, que expresaron en las tres últimas elecciones su apoyo al PP. Lo que ocurrió con este Gobierno bautizado como «Frankenstein» es una anomalía.

¿Se sintieron más traicionados por Ciudadanos o por el PNV?

Rivera fue el detonante de la censura, con el tuit que lanzó tras la sentencia de Gürtel. Tiene una responsabilidad ahí.

¿Cree que Sánchez tiene una factura que pagar a separatistas y populistas?

Los españoles sabremos lo que les prometió y lo que estuvo a favor de darles para que votaran a un Gobierno de 84 diputados, sin ninguna viabilidad parlamentaria. Todavía no lo ha dicho y tendrá que explicarlo.

¿Qué le parece la manera en que Rajoy se ha echado a un lado en pleno proceso de renovación del PP?

Rajoy quiere lo mejor para el PP y que gobierne lo antes posible. Él ha decidido voluntariamente apartarse, su manera de irse ha sido modélica y sin antecedentes. Todos los españoles estamos apreciando lo que es Rajoy, una gran persona, un gran dirigente y un gran caballero. Hay que respetar que él esté dedicándose ahora a su profesión y no al partido.

Si se hubiese presentado Feijóo, ¿habría sido una decisión más difícil para usted a la hora de apoyar a un candidato?

Hubiese sido una decisión difícil porque era un magnífico candidato. Es importante que un partido tenga ganas, y en el PP, que ha sido desalojado de forma abrupta del poder, hay ganas para volver a impulsar su programa.