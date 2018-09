Las incongruencias de Montón en la defensa de su máster La ministra de Sanidad asegura que no va a dimitir y defiende que ella no cometió ninguna irregularidad pese a que quedan dudas por resolver

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, compareció ayer ante los medios para aclarar que el máster que cursó en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos no está repleto de irregularidades como asegura eldiario.es. «Yo sí lo realicé, no somos todos iguales», insistió en varias ocasiones Montón, que defendió con firmeza que ella no ha cometido ninguna anomalía. Este martes la titular de Sanidad acudió a la Cadena Ser para seguir respondiendo a preguntas: «La principal interesada en que esto se aclare soy yo». Sin embargo, la socialista no ha sido capaz de despejar las dudas de los periodistas:

1. Convalidación

La ministra aseguró durante su comparecencia que no existía ninguna convalidación posible porque eso es algo «que debe pedir el alumno» y que ella no lo hizo en ningún momento. No obstante, la información de los periodistas que desvelaron las irregularidades muestra que una profesora del centro revisó las actas y confirmó que Montón solicitó la convalidación.

2. Asistencia a clase

La primera versión de Montón consistía en que ella se incorporó a las clases del máster el 30 de septiembre de 2010, pero tras varias interpretraciones diferentes finalmente admitió que empezó en enero y que no pudo asistir a las clases previas por lo que se perdió 6 de las doce asignaturas presenciales.

3. El pago de la matrícula

El pago para acceder al máster debía de hacerse en septiembre, un requisito obligatorio para todos los alumnos. Pero la orden de pago de la ministra de Salud está fechada en diciembre de 2010 lo que supone una circunstancia de excepcionalidad.

4. «Lo cursé a distancia»

La socialista aseguró en un primer momento a eldiario.es haber ido a clase desde el princpio del curso, así como que tenía trabajos que acreditaban haber realizado las tareas obligatorias. Curiosamente, en la rueda de prensa de ayer cambió la versión y expresó que realizó el máster a distancia y que las normas de la universidad se lo permitían.

5. El error en el título

Montón finalizó el máster de Género en 2011 aunque en su expediente figura que lo terminó en 2012. Este error es único ya que a ninguno de los alumnos que hablaron con los periodistas que investigan el caso les ocurrió algo similar. La ministra no supo explicar cómo es posible que algo así haya ocurrido.

6. Un cambio de notas

La URJC ha detectado cambios de notas en el expediente de Montón, así lo ha informado en un comunicado este martes. La ministra, en una entrevista en Cadena ser, ha asegurado que si las notas se modificaron «no es su responsabilidad».

7. Materiales y trabajos

Durante la rueda de prensa de ayer Montón aseguró que ha demostrado «punto por punto que no hubo irregularidades» y que tiene «materiales que lo acreditan». Sin embargo, en la entrevista en la radio de hoy reveló que no guarda los trabajos que hizo para superar las asignaturas.