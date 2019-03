Candidato de Vox por Barcelona el 28-A Ignacio Garriga: «Suspenderemos la Generalitat hasta la derrota del golpismo» De madre guineana, sin pelos en la lengua y con el abecé de Vox bien aprendido, Garriga aspira a ser el primer diputado catalán de Vox en el Congreso

Ignacio Garriga es el representante de Vox en Cataluña más importante, con hilo directo en la dirección nacional y el cabeza de lista por la circunscripción de Barcelona para la cita electoral del 28 de abril. ABC le entrevista a un mes de las elecciones generales.

¿Qué voz de Cataluña es la que pretende llevar Vox al Congreso?

Voy a dar voz a ese movimiento de resistencia, heroico, que lleva años silenciado en Cataluña, a dar voz a aquellos que se han sentido abandonados por el Estado. A aquellos que vieron como en un momento de crisis nacional el PP se dedicaba a tocar el violín mientras se hundía la nación y otros jugaban a la estrategia electoralista.

¿Qué distingue Vox de PP y Cs?

Estos dicen una cosa y hacen la contraria. Lo vimos en la etapa de Rajoy, al que consideramos el gran traidor de España, que permitió que se celebrasen dos referéndums en Cataluña y que se pusiese en jaque la unidad de España. En Vox verán un compromiso firme con la defensa de la nación, sin pactos ni compravendas de poder.

¿Y con respecto a Cataluña?

Defendemos la intervención de Cataluña, lideramos la acusación popular contra el golpismo y fuimos los primeros en pedir la aplicación del 155 antes de que otros lo hiciesen tarde y mal. El 155 del PP fue tibio y de cobardes por no intervenir TV3. Pactaron un 155 descafeinado que no logró revertir la situación. Proponemos suspender la autonomía hasta la derrota sin paliativos del golpismo, es decir, hasta que haya la depuración de responsabilidades civiles y penales de todos los responsables y asociaciones que hayan estado alrededor de este contubernio. Y la ilegalización de los partidos que van en contra de la unidad nacional. Queremos desmontar el Estado autonómico.

¿Desmontarán el Estado autonómico sin explicar que requiere una reforma de la Constitución, no es un engaño al electorado?

Planteamos un objetivo de máximos, y está claro que hay camino a recorrer.

El PP alerta de que en muchas circunscripciones la división de la derecha favorece a la izquierda.

El PP hace demagogia. Juegan al miedo porque son cobardes.

¿Sin el proceso independentista Vox existiría?

Existiríamos, pero habría que ver si el crecimiento hubiese sido tan exponencial. Pero nuestro discurso hubiese calado. Ponemos en jaque los discursos que nadie se atreve a cuestionar. Somos un movimiento de reacción.

Las grandes proclamas, ¿no es populismo?

Si populismo es poner encima de la mesa los problemas del pueblo, soy el primer populista. Si defender la legalidad es ser un radical, soy un radical.

Usted es hijo de madre guineana. ¿Vox es un partido racista?

Vox defiende a la persona, desde la concepción hasta la muerte natural. Igualdad a ultranza: no discriminamos, y quien me quiera ver entenderá que no miraré jamás con desprecio a mi madre o a mis hijos. Los verdaderos culpables del drama del Mediterráneo son la izquierda radical y la derechita cobarde que por miedo a hacer un discurso valiente en inmigración fomentan el efecto llamada.

Hoy celebran una concentración en Barcelona, ¿qué pasó con Colau?

Solicitamos el Sant Jordi, nos dijeron que sí y dimos la paga y señal. Luego, se inventaron que tenían obras. Demuestra miedo y cobardía, pero se les volverá en contra.