Vox ficha a un exconcursante de «Supervivientes»

Actualizado 27/03/2019 a las 12:26

Los principales partidos políticos ultiman las listas con los nombres que les representarán en el Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del 28-A. Actores, escritores o toreros son algunos de los oficios más buscados para estas recientes adquisiciones políticas. Sin embargo, hay una que ha llamado la atención de los seguidores de los principales realities shows españoles. Rafa Lomana, finalista de «Supervivientes 2014», encabezará la lista de Vox por Albacete.

El también hermano de Carmen Lomana llega a la lista para sustituir a Fernando Paz tras sus comentarios homófobos en distintos medios de comunicación, incluidas varias negacionistas y revisionistas del Holocausto que indignaron a la comunidad judía. Paz afirmó que «el hacinamiento y las enfermedades jugaron un papel enorme en la mortalidad que allí se produjo» y además aseguró que no entender «qué tiene eso que ver con el carácter de exterminio de esos campos de concentración».

El entrenador personal se une al partido de Santiago Abascal avalado por sus tablas televisivas. El aventurero saltó a la parrilla junto a Jesús Calleja y su programa «Desafío extremo». Poco después, aterrizó en «Supervivientes» en 2014. Durante su estancia en Honduras, Lomana mostró su capacidad para sobreponerse a cualquier adversidad. El exconcursante estuvo solo, tras su expulsión de Cayo Paloma, durante siete semanas en el Palafito y consiguió colarse en la final del reality.

Tras la noticia de la incorporación de Rafa Lomana a de Vox, su hermana Carmen ha dado su opinión al respecto. «Me apena que mi nombre salga junto al de otra persona vinculada con @vox que hace mucho tiempo nada tiene que ver conmigo», publicó en su cuenta personal de Twitter. Aunque formó parte de las listas de Vox en las elecciones generales de 2015 por el Senado, la empresaria no quiere seguir vinculada a la formación política: «Pido a la prensa y a todos los que me sigáis que nadie me vincule a @vox_es. Por hacer un favor me equivoqué».