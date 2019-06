Iglesias agitará el «no» a Sánchez entre las bases para blindarse Podemos tumbará la investidura de julio si no hay gobierno de coalición

Gregoria Caro Madrid Actualizado: 30/06/2019 02:08h

Cuatro reuniones después, entre PSOE y Podemos no hay «entente cordiale» que augure un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez en julio. La negociación se ha convertido en una guerra de desgaste para ver quién cede antes, mientras el malestar y la desconfianza se han apoderado del diálogo. El líder de Podemos ya piensa en una segunda vuelta para septiembre y amenaza con tumbar la investidura de julio si no hay gobierno de coalición. Los socialistas, por su parte, explican que no habrá «un segundo intento» porque será definitivo en verano con o sin apoyos.

La cúpula morada ya ha tomado un carril después de la última oferta socialista, la que abordan como una «humillación», y han empezado a alentar el «no» a Sánchez en las bases para blindar su posición. Iglesias defiende su negativa en julio al asegurar que el PSOE está buscando a Ciudadanos y que no será capaz de convocar elecciones si la investidura resulta fallida. Pero si el órdago del secretario general de Podemos no funciona y los socialistas dan un golpe de efecto podrían adelantar los comicios culpándole de ello. Ante este escenario, y después de dos campañas electorales agitando el miedo a las «tres derechas», Iglesias tendrá que reforzarse para volver a bloquear como en 2016 un gobierno del PSOE.

Planteamiento oficialista

El artículo 14 de los estatutos de Podemos estipula que los acuerdos de investidura o pactos electorales se consulta a las bases. Los portavoces están legitimados para argumentar ante la militancia la postura que consideren más acertada. Pero, precisamente, el planteamiento oficialista siempre se acaba imponiendo en estos referendos. Tanto el secretario general de Podemos como su entorno ya trabajan para inducir el relato del descontento en las bases y conminar el «no» en el debate de investidura de julio.

Durante una conferencia sobre los servicios públicos en el Congreso, la semana pasada, Iglesias aseguró que el Gobierno de coalición está «más cerca de lo que parece aunque haya que esperar dos meses y medio para que eso ocurra». Luego, tildó de «obsesión absurda y fuera de época» la negativa de Sánchez a un gobierno de coalición, y sugirió que una vez que los socialistas constaten que PP y Cs no facilitarán la investidura tendrán que ceder ante Podemos. Fuentes de la formación morada defienden que Sánchez les reconoció querer «pactar con la derecha» porque su «plan A» es que Ciudadanos le apoye y su líder «tuerza el brazo».

Fantasmas del 2016

El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral reprochó el viernes «la doble vara de medir» del presidente del Gobierno en funciones y lamentó que ahora actúe de forma contraria a cuando estaba en plena campaña. De hecho, dos días antes de las elecciones generales, en una entrevista en el diario El País, Sánchez aseguró que la entrada de Podemos en el Gobierno «no es ningún problema» para él y expresó que «nunca se había negado» a una coalición. Algo cambió en Sánchez. Porque el PSOE ofrece ahora un acuerdo programático y puestos en segundos niveles en la Administración. Podemos sigue enrocado en el acuerdo de gobierno con representación proporcional a lo obtenido el 28-A.

El «no es no» de Iglesias traslada a Podemos al arduo escenario de 2016. Aquel año el 88 por ciento de los inscritos votaron «no» a apoyar un pacto de gobierno entre Sánchez y Rivera. El bloqueo abocó a una repetición de elecciones donde Iglesias perdió más de un millón de votos. Desde Podemos hoy prefieren no aparentar debilidad ante un posible adelanto electoral pero, tras el batacazo del 28-A, el partido sigue mostrando una tendencia a la baja. El último sondeo de GAD3 para ABC refleja que si se repiten los comicios podrían perder hasta ocho escaños y un 1,3 por ciento de los votos.

Desde Podemos aseguran que no tienen preparado ningún otro encuentro con Sánchez por el momento. Por su parte, el PSOE mantendrá activos canales de comunicación, pero advierten que Sánchez no tiene sillones reservados para ellos en el futuro Consejo de Ministros. Será un pulso lento.