Hackers secesionistas sabotean las webs de la Fiscalía y Vox Según explican fuentes de la formación de Santiago Abascal, denunciarán el ataque ante la Guardia Civil para que se investigue y se combata a los golpistas

Gregoria Caro

@gregoriacarod Seguir Madrid Actualizado: 02/11/2018 17:10h

El líder Vox, Santiago Abascal, ha denunciado en Twitter que la página web de su formación y la de la Fiscalía General del Estado han sido saboteadas por hackers secesionistas. Ambos dominios llevan sin funcionar desde hace al menos tres horas.

El asalto coincide con el día en que el Ministerio Público ha presentado su escrito de acusación contra los líderes independentistas, y en el que se pide 25 años para el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras por un delito de rebelión.

Según han avanzado fuentes de la formación de Abascal, ya están trabajando para denunciar el ataque en el servicio de delitos telemáticos de la Guardia Civil. La Fiscalía, por su parte, ha explicado que está investigando qué ha ocurrido.

Por ahora, el Twitter «HackersxLarepublica» se ha atribuido ambos ataques mediante una serie de mensajes. Cuando a medio día la página de la Fiscalía ha dejado de funcionar, los soberanistas han publicado un avisado apelando al sitio web que decía: «contra la injusticia de la justicia Franquista».

Luego, los independentistas han añadido: «Somos los hackers por la república. No aceptamos la IN-justicia que viven los compañeros encarcelados. No callaremos, no nos podrán parar ¡Las redes serán siempre nuestros!».

Apenas dos horas después, «HackersxLarepublica» ha vuelvo a divulgar una nueva nota en relación con el partido ultraconvervador.

«Aunque tienen nombres diferentes, son lo mismo. Fiscalía y VOX están unidos en contra de la libertad democrática del pueblo», han expresado los soberanistas, que le recuerdan a los de Abascal que «esperan su querella».

La cuenta sólo tiene siete mensajes y se creó el pasado octubre. Sin embargo, no es la primera vez que los independentistas utilizan este tipo de ofensivas.