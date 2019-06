Francisco Frutos: «Unidas Podemos ha sido un fracaso y dentro IU ha desaparecido como tal» El exdirigente del Partico Comunista Español (PCE) valora en conversación con ABC los riesgos de una unión orgánica de Podemos e IU

El histórico secretario general del PCE, Francisco Frutos, lideró a los comunistas entre 1998 y 2009, y fue uno de los fundadores de la sucursal de Comisiones Obreras en Cataluña. Con tanta política a la espalda no cae en medias tintas al asegurar que Podemos ni tiene proyecto ni discurso firme. Durante una conversación con ABC, el exdirigente comunista valora los riesgos de la inminente fusión de Podemos e Izquierda Unida, y sugiere que se trata más de acaparar «sillones» que de avazar en el espacio de la izquierda.

¿Qué valoración hace del 26-M?

Son unos pésimos resultados: pérdida de votos, de presencia política e institucional en todas partes... Acusan un golpe que por más que se intentó disimular está ahí y no se puede solventar sin un análisis.

¿Cree que no hubo análisis?

No, solo justificaciones y frases hechas que no sirven para nada. Solo sirve analizar qué ha ocurrido y qué discurso hemos hecho. Si no se analiza el papel que ha jugado Unidas Podemos, no llegaremos a ninguna conclusión válida para rectificar lo que hemos hecho mal.

¿Qué falla en la confluencia?

Cuando surgió Podemos, la izquierda tradicional en los sondeos se situaba entre el 14 por ciento y el 20 por ciento de los votos. Se hacía una política adecuada porque se hablaba el lenguaje de la gente, se intentaba atender a las principales necesidades. Pero cuando la confluencia son fundamentalmente intereses no acompañados de un proyecto sólido no funciona. En Zamora, IU ha ganado con mayoría absoluta; para eso se necesita un proyecto y discurso sólido.

Entiendo que en Iglesias no ve solidez...

No. Se pasó de asaltar los cielos a llamar al timbre... Se ha olvidado prácticamente todo lo que es el ABC de una política no dogmática ni sectaria de la izquierda. Se ha perdido la tradición, una historia, que se tiene que ir adecuando a los cambios de la sociedad, pero que tiene que seguir un camino recto. Podemos ha sido un fracaso, Unidas Podemos ha sido un fracaso... y dentro de éstos Izquierda Unida ha desaparecido como tal. Los que se sienten comunistas porque son miembros del PCE han quedado reducidos a un grupúsculo que no se sabe ni lo que dice. Etcétera...

¿Le preocupa la fusión?

Sí, porque después del fracaso están repitiendo exactamente la misma retórica que lo ha producido. Da la impresión de que es más un intento de ver qué sillones nos repartimos que de avanzar.

¿Hay que reconstruir IU?

Sí, y tal como están las cosas, hasta me atrevería a decir el concepto «construir»; se tiene que construir la izquierda sin marginar a nadie. En Madrid y Barcelona lo estamos haciendo una serie de gente que en su momento nos echaron de IU. Tenemos que ver qué hacemos a partir de ahora y cómo lo hacemos para construir un proyecto de izquierdas.