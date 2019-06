Una exempleada de la Gürtel denuncia amenazas en la cárcel de Alcalá-Meco Isabel Jordán presentó antes del juicio por las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez un escrito explicando las irregularidades de la trama

Javier Arias Madrid Actualizado: 04/06/2019 15:38h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La segunda sesión del juicio por las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a la trama Gurtel ha posibilitado escuchar a Isabel Jordán, una de las empleadas de las empresas de la red tejida por Francisco Correa. La exempleada ha denunciado amenazas recibidas en la cárcel de Alcala Meco por parte de otra presa que se habría acercado a ella el pasado día 24 preguntándole si era «de la Gürtel». La reclusa, según Jordán, le habría comentado que era de una banda de albano-kosovares y al día siguiente le dijo que sabía quién era porque le había visitado su abogado, «un letrado que está llevando a varias personas del caso».

La denuncia ha provocado que Pablo Crespo, cuyo abogado defensor manifestó ayer que no declararía, lo haya hecho finalmente ante su defensa para recalcar la honorabilidad de su persona en respuesta a lo que Isabel Jordán había manifestado. «Yo no soy un mafioso ni una persona violenta», aseveró el acusado. También ha admitido la condición de jefe que mantenía respecto a Jordán y Nombela, otro de los empleados en las empresas en cuestión, pero ha matizado la función que este último ejercía dentro de las mismas. Según Crespo, Nombela «era una especie de asistente que no tenía capacidad de decisión y que ni siquiera sabía que era un concurso público, ocupando un papel muy por debajo que Jordán en la empresa».

Jordán, que cumple una pena de 20 años de cárcel por otras causas de Gürtel, se ha ratificado en el escrito que ha presentado antes del comienzo del juicio en el que confiesa los hechos y explica las irregularidades que están siendo juzgadas, además de haber lamentado no haber comenzado a colaborar antes activamente con el Ministerio Fiscal. Jordán ha afirmado que tanto ella como Nombela obedecían las ordenes que Crespo les encomendaba como consejero delegado. Además, ha asegurado que los empleados tenían constancia de lo que sucedía en las empresas. «Yo me marché en 2007 pero hay muchas otras personas que se quedaron hasta 2009. He visto declaraciones en algunos juicios que me hacen pensar en una especie de círculo. Al final son amigos, personas que han estado empleadas hasta 2009», aseguró.

Las fiscales anticorrupción piden penas de entre dos y siete años de prisión para los nueve acusados (entre ellos cinco funcionarios del Ayuntamiento) por supuestas irregularidades en los contratos para el montaje del stand de Jerez en Fitur 2004 y dos espectáculos, uno ecuestre en la plaza Mayor de Madrid y otro de flamenco en los jardines del Retiro de la capital por un total de 355.391 euros.

Asimismo, Crespo ha negado haber visto nunca a María José García Pelayo, exalcaldesa de Jerez y actual diputada nacional del PP. «No me meto en cómo pacta cada uno o en las estrategias de defensa, pero no me parece de recibo decir que la señora García Pelayo estuviera en la sede de Serrano 40». El juicio, que se centra en la pieza separada de la trama Gürtel por los contratos administrativos llevados a cabo por el IPDC para el desarrollo de Fitur 2004, se reanudará mañana a las 10.00 con las declaraciones del resto de acusados.