Esto es lo que se regalaron Pablo Iglesias y Quim Torra La buena sintonía presente en la reunión entre el secretario general de Podemos y el presidente de la Generalitat culminó con un intercambio de presentes

ABC

Actualizado: 26/06/2018 09:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Iglesias, autoerigido mediador entre Sánchez y el secesionismo

La buena sintonía entre el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, estuvo presente durante toda la hora que duró su encuentro de este lunes. Fue tal la conexión que tuvieron ambos dirigentes que no dudaron en intercambiarse unos presentes.

Iglesias regaló a Torra el libro de Manuel Chaves Nogales «Qué pasa en Cataluña», una recopilación de una serie de reportajes que escribió el periodista para el periódico Ahora. Además, el secretario general de Podemos no quiso perder la oportunidad de poder dedicárselo, tal como él mismo compartió a través de su cuenta de Twitter: «Leí esta compilación de artículos y entrevistas del periodista andaluz Manuel Chaves Nogales por recomendación de Enric Juliana. Me impresionó su lucidez y la actualidad de algunos temas. Y me emocionó conocer algunas reflexiones de Companys y Maciá sobre la fraternidad. Con ese espíritu de fraternidad, deseo President, que España y Catalunya se entiendan, se respeten y caminen juntas. Abrazos».

Le he llevado al President un libro que me ha sido muy útil estos días. Hace falta sentido común y mucha fraternidad para afrontar las relaciones con Catalunya pic.twitter.com/JZqtew3AIj — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 25 de junio de 2018

Por su parte, el presidente de la Generalitat regaló a Iglesias la litografía de edición limitada del artista barcelonés Jesús Galdón «Todo el dolor de un pueblo», que representa la placa que el Gobierno catalán puso en el «Muro de los Estados» del campo de concentración de Mauthausen e incluye la huellas dactilares de Neus Català —catalana superviviente de Ravensbrück—, de un niño anónimo y del artista.

Durante el encuentro, el líder de Podemos y el presidente de la Generalitat coincidieron plenamente en dos puntos: el acercamiento de los políticos secesionistas en prisión a cárceles de Cataluña y la apuesta sin matices por la celebración de un referéndum de independencia legal en la comunidad.