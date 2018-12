Eslovenia desautoriza a Torra y rechaza las comparaciones El primer ministro expresó: «Tenemos buenas relaciones con España y no nos gustan los paralelismos»

El primer ministro de Eslovenia, Marjan Sarec, desautorizó al presidente de la Generalitat, Quim Torra, por las comparaciones que este había hecho entre la situación en Cataluña y la independencia de este país balcánico. Sarec dijo, al término del Consejo Europeo de Bruselas, que Eslovenia tiene «excelentes relaciones con España» y que no existe «ningún paralelismo» con Cataluña.

«Tenemos buenas relaciones con España y no nos gusta que Eslovenia se utilice en esta lucha de la mitad de la población de Cataluña por la independencia porque somos legalistas y respetamos los asuntos internos de España», expresó Sarec en la rueda de prensa tras el Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Sarec se había reunido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al margen de la reunión, en el momento de los saludos, cuando todos los jefes de delegación entraron en la sala. Algunos testigos consideraron que había sido una escena plagada de gestos amistosos y fuentes de La Moncloa habían dicho ya el jueves por la noche que la conversación había sido «positiva» y que en ella se había abordado el viaje de Torra a Liubliana «y el primer ministro esloveno ha manifestado total apoyo al Gobierno de España en este asunto».

El presidente de la Generalitat había viajado a la capital eslovena el pasado 6 de diciembre y fue recibido en un encuentro no oficial por el presidente de la República, Borut Pahor, sin haber informado al primer ministro de allí regresó elogiando «la vía eslovena» para la independencia. Sin embargo, el primer ministro dijo ayer que desde su punto de vista «no vemos ningún paralelismo entre Cataluña y Eslovenia. No nos gustaría que se siguiera utilizando Eslovenia como ejemplo porque actuamos siempre de manera pacífica y legal». Según el primer ministro, «no podemos comparar la situación en Eslovenia en 1991 con la situación en Cataluña hoy» y, por ello, «Eslovenia no está muy satisfecha cuando esta situación se utiliza como ejemplo para Cataluña actualmente. Era una situación completamente distinta».

La Constitución de la República Federativa de Yugoslavia aprobada en 1974 establecía claramente que todas las entidades territoriales que la componían tenían derecho de autodeterminación. Eslovenia tenía el apoyo de la comunidad internacional y pese a todo la separación costó casi un centenar de muertes en los diez días que duraron los combates.