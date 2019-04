Elecciones generales 2019 La Junta Electoral rechaza el debate en la cárcel propuesto por Jordi Sànchez También desatiende el recurso de Vox interpuesto contra TVE por excluirles del debate a cuatro diseñado antes del «no» del presidente del Gobierno

Seguir Juan Casillas Bayo @jcasillas_bayo Madrid Actualizado: 11/04/2019 22:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A la segunda va la vencida. Esta vez la Junta Electoral Central no ha echado balones fuera y, después de devolverle el Tribunal Supremo la pelota que rechazó en una primera instancia, ha tomado una decisión: no habrá debate electoral en la cárcel de Soto del Real (Madrid), como había pedido el número uno de Junts per Catalunya por Barcelona en las elecciones generales, Jordi Sànchez.

El líder soberanista, que está sentado en el banquillo del Tribunal Supremo por su participación en el «procés», ve así cómo se le niega el foco mediático que ansiaba, y es que ahora la JEC ha subrayado en su acuerdo lo obvio: no hay ninguna «concreción» en la propuesta de Sànchez, que ni tan siquiera había detallado algún dirigente político dispuesto a acudir a la prisión madrileña a debatir con él.

Ni formato, ni fecha ni candidatos. Nada. La iniciativa de Sànchez tan solo buscaba atención. El órgano que supervisa los procesos electorales en España resuelve así una cuestión que generó controversia al negarse a pronunciarse en un primer momento y señalar al Supremo como el responsable de dirimir el asunto, al enmarcarlo en el juicio del «procés».

Este es tan solo uno de los acuerdos a los que ha llegado la JEC a lo largo del día de hoy, gran parte de ellos centrados en el independentismo. Tampoco avala la Junta la celebración de actos electorales frente a las prisiones, ni atiende los recursos de la Corporación de Medios Audiovisuales catalanes por la prohibición de la etiqueta «presos políticos».

Tampoco ve vulneración alguna la Junta en la exclusión de Vox del debate a cuatro que proponía TVE -la JEC señala que este partido solo obtuvo el 0,2 por ciento de votos en las anteriores elecciones-, aunque este tema ya es baladí tras haber ignorado el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la televisión pública y haber aceptado únicamente el debate a cinco en Atresmedia -en el que sí estará Vox-.