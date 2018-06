La directora de Público: «Pablo Iglesias me dijo que RTVE dependía de Podemos» Antes de conocer que Andrés Gil es la propuesta para presidir la corporación, Ana Pardo de Vera borró cerca de 22.0000 mensajes de su cuenta de Twitter

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha confirmado este viernes el acuerdo con el PSOE para proponer a Andrés Gil, redactor jefe de política de eldiario.es, como candidato a presidente de RTVE; una decisión que se ha dado de bruces con las reticencias del PNV y de ERC. La polémica se ha agravado cuando Ana Pardo de Vera, directora del diario Público, ha lanzado un hilo de tweets en que cuenta que Iglesias la llamó el pasado lunes para anunciarle que «el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos». También explica que líder de la formación morada le ofreció presidir la corporación de manera provisional.

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara: 😳 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

A pesar de ver el encargo como un «marrón de proporciones estratosféricas», decidió aceptarlo, ya que se trataba de algo «provisional y hay enormes profesionales en RTVE» gracias a los que «estaría muy bien asesorada». Fue entonces cuando la periodista hizo desaparecer 21.251 mensajes de su cuenta de Twitter.

La verdad, pensé, el marrón era de proporciones estratosféricas, pero como era provisional y hay enormes profesionales en RTVE, estaría muy bien asesorada. Pensaba en mis admirados Sacaluga, Fortes, Bartolomé, Llorente, Ariza, Yeste, Alfonso... Tantos/as 🙌🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Sin embargo, dos días más tarde se enteró de que Sánchez pensaba que el periodista Arsenio Escolar también era una posibilidad a tener en cuenta y de que algunos medios ya lo daban como la opción más firme. Este jueves, en medio de la confusión, se celebró la reunión en que se tomaría la decisión final. A ella acudió Iván Redondo, el director de gabinete de Sánchez, a quien culpa de al final no la eligieran a ella sino a Andrés Gil.

El jueves comenzó el show 🤡 Escolar salió en El País como opción más firme y PSOE y Podemos comenzaron la reunión para el asunto con tensión y algo más: Iván Redondo, director de Gabinete del presidente, al frente del asunto. — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Fue entonces cuando estalló la polémica: según explica es Twitter, tanto ella como Escolar comenzaron a recibir ataques a través de las redes sociales, una situación que la obligó a bloquear «el teléfono a llamadas y mensajes» y a arrepentirse de haber aceptado la oferta en un primer momento. Además, Pardo de Vera explica que lo peor llegó cuando José Luis Ábalos, el ministro de Fomento, nombró a su hermana Isabel presidenta de Adif y la gente empezó a decir que Sánchez «premiaba» así a su familia. Y acaba: «Al presidente del Gobierno, entonces, se le encendió la luz: “No pueden ser presidentas las dos hermanas" y zanjó la cuestión pasada la medianoche aceptando al grandísimo Andrés Gil».

Y al presidente del Gobierno, entonces, se le encendió la luz 💡: “No pueden ser presidentas las dos hermanas” 👯‍♀️ y zanjó la cuestión pasada la medianoche aceptando al grandísimo Andrés Gil 🙌🏼 — Ana Pardo de Vera P. (@pardodevera) 29 de junio de 2018

Esta mañana se ha confirmado el acuerdo entre Podemos y PSOE para proponer a Andrés Gil como candidato a presidente de RTVE. No obstante, PNV y ERC han manifestado su rechazo: los nacionalistas vascos han asegurado que no apoyan a Gil para liderar el ente público, alegando que no se consultó al partido antes de tomar la decisión. Sin embargo, tanto ellos como Esquerra Republicana se muestran dispuestos a hablar y a escuchar antes de adoptar una decisión final.

La renovación de la cúpula de la radio y la televisión públicas debe contar con el visto bueno de dos tercios del Congreso y del Senado en primera votación y de la mayoría absoluta de ambas Cámaras en un segundo escrutinio, en el que se requiere además el apoyo de la mitad de los grupos. El rechazo del PNV y de ERC impediría que saliera adelante.