El PP acepta negociar el consejo de RTVE con Sánchez pero no convalidará el decreto Si el Pleno aprueba los nombres con el decreto vigente, el PSOE podrá mantenerlos aunque no convalide el decreto El PNV rechaza la candidatura de Andrés Gil pactada entre PSOE y Podemos

Ana I. Sánchez

@anaisanchezabc Seguir Madrid Actualizado: 29/06/2018 16:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La celeridad con la que el nuevo Gobierno socialista está tratando de controlar la renovación del consejo de RTVE puede acabar entregándole de bruces al PP. El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, ha avanzado su disposición a pactar la renovación del consejo de RTVE con los socialistas y, para ello, presentará el próximo lunes su terna de candidatos a consejeros. La oferta llega justo después de que el PNV comunicara que no votará a favor de la candidatura pactada entre PSOE y Podemos para la presidencia del órgano, el periodista Andrés Gil, por no haber sido consultado previamente.

El grupo vasco subraya su disposición a negociar otra candidatura durante el fin de semana pero su «no» se une al que ya propinó este martes ERC al PSOE en venganza porque los socialistas no apoyaron el diálogo sin condiciones en la moción que los republicanos defendieron en el Pleno del Congreso. Según fuentes parlamentarias, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha encargado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, la tarea de convencer a ERC para que vote a favor de los nombramientos pero aún no ha habido avances. El grupo republicano reclama la liberación de los presos por delitos políticos a cambio de su «sí» y como gesto de buena voluntad el Ejecutivo los acercará a cárceles catalanas. Iglesias tiene que convencer a ERC de que, de momento, es un buen precio.

La primera votación para la elección del nuevo consejo tendrá lugar el próximo lunes por la tarde y para que sea superada requerirá del «sí» de dos tercios de la Cámara (234 diputados). De no conseguirse, la votación se repetirá a las 48 horas y entonces ya solo será necesario el apoyo de una mayoría absoluta (176 escaños), respaldada por cuatro grupos parlamentarios. La negociación puede extenderse, por tanto, hasta el miércoles por la tarde, pero Sánchez necesita a ERC, PDECat, Bildu y PNV o Coalición Canaria si quiere alcanzar la mayoría absoluta orillando al PP. Si no logra convencer a cuatro de estos partidos, no tendrá más remedio que negociar con el PP, asegurándose de no perder por ello el apoyo de Podemos y el resto, porque necesitará que la mayoría absoluta esté conformada por cuatro grupos. Así, el PSOE necesitaría asegurarse también el apoyo del Grupo Mixto a través del PDECat y Compromís, o del PNV o de ERC. Ciudadanos subrayó el jueves su intención de expresa de quedarse fuera de la negociación.

No obstante, el PP ha advertido de que su intención de negociar la composición del consejo de RTVE no puede confundirse con un posible apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros para forzar la renovación temporal del ente.

Este texto debe ser convalidado por el Congreso en los treinta días siguientes a su aprobación y el PP ya ha anunciado que lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional por considerarlo casi una prevaricación. Pero la no convalidación del texto no afectaría a los nombramientos siempre que estos tuvieran lugar durante el mes que estará vigente ya que si con posterioridad el decreto no fuera convalidado, adquiriría rango de reglamento del Gobierno. La factura política para Sánchez, no obstante, sería relevante ya que la no convalidación del texto supondría la primera prueba de que la heterogeneidad de sus aliados le impide llevar a cabo cualquier reforma mínimamente profunda.