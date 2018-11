Suplemento especial de ABC por el 40 aniversario de la Carta Magna Cuarenta años de la Constitución: España cambia, los españoles seguimos El próximo jueves ABC ofrece a sus lectores un suplemento especial de 200 páginas con los testimonios de los protagonistas de estos 40 años. Escriben todos los presidentes del Gobierno

Juan Fernández-Miranda

¿Cómo le contaron los protagonistas de la Transición aquellos años a sus hijos? Nos lo cuentan, en páginas de ABC, los hijos de los fundadores. Su balance es una mirada distinta, cada una es única, como la memoria, que no puede ser sino individual. ¿Y qué cara se le puso a Pedro Delgado, Perico, cuando su padre le dijo a sus 16 años que de la bici no se podía vivir? ¿Qué reflexión comparte Victoria Vera sobre el respeto al discrepante, o qué opina Ramoncín sobre la Movida? ¿Qué idea paladea Fran Rivera cuando se le pregunta por la Constitución? Garci dice que en aquel entonces «todos teníamos la sensación de que España estaba de vacaciones y que España iba para adelante». No les faltaba razón.

Estas son pequeñas miradas, ideas sueltas, del conjunto de historias que ABC ofecerá el próximo día 6 de diciembre a sus lectores en un suplemento especial elaborado por nuestra Redacción. Son pequeñas miradas que confirman una mirada global que este periódico dedica al 40 aniversario de la Constitución a modo de antología y de homenaje. Este documento, de casi 200 páginas, no es una foto de aquel proceso de Transición, sino la película de las cuatro décadas que España ha convivido en paz y libertad: «Una historia de años de éxito». Ese es nuestro resumen, nada complaciente, puntilloso con los fallos, respetuoso con todas las opiniones, pero generoso en el balance: éxito. Leer las páginas, les animo a ello, es abrumador, y en casi todos los campos. Qué distinta es aquella España, de ésta, y sin embargo, los españoles somos los mismos con distinto aspecto.

Amigo lector, leyendo estas páginas es imposible negar el salto adelante de nuestro país, y una conclusión es inevitable: en todos los órdenes esa evolución fue propiciada por una Constitución moderna que en cada artículo impulsó nuestra sociedad, propició el marco para la libertad. Pero este suplemento no es un análisis jurídico de la Carta Magna: en nuestras páginas usted encontrará el relato de todo lo que ha pasado en estas décadas. No todo ha sido bueno, ni mucho menos, ni todo ha sido malo. Simplemente, por primera vez hemos caminado todos juntos hacia una España que, según la inmensa mayoría de los indicadores, es más libre y más próspera.

Todos los presidentes del Gobiernoreflexionan en ABC sobre la Carta Magna, la necesidad o no de abordar una reforma. Como ejemplo de convivencia democrática, y de la alternancia, conviven en nuestro suplemento Felipe González y José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, y también escribe el actual inquilino de la Moncloa, Pedro Sánchez. Han dirigido el Ejecutivo en los últimos 36 años. Tres socialistas (22 años) y dos liberal conservadores (14 años).

Este suplemento no se centra en el año 78, sino en los 40 años que hemos vivido juntos. Pore eso, también hemos conversado con Pablo Casado, Íñigo Errejón (Pablo Iglesias declinó) y Albert Rivera para conocer su punto de vista sobre cómo están las cosas y que piensan para los próximos 40 años, que ya están llamando a la puerta y no conviene distraerse en la nostalgia.

Pero hay mucho más: la Redacción de ABC ha trabajado intensamente para explicar el cambio. El grueso del suplemento explica con buena pluma qué hemos hecho en estos años. Nuestras páginas están plagadas de protagonistas y de anécdotas: como el día que ABC publicó una esquela conjunta de dos muertos que habían estado luchando en el mismo frente en bandos distintos. ¿Adivina usted la fecha de publicación? Una imagen que refleja la reconciliación, como el día que Manuel Fraga presentó a Santiago Carrillo –ya sin peluca- en el Club Siglo XXI.

¿De verdad la Justicia no funciona? En estas páginas vemos desfilar hacia las rejas a personas de inmenso poder: ¿Les suena de algo José Barrionuevo, Mario Conde, Luis Roldán, Luis Bárcenas, Iñaki Urdangarin o Rodrigo Rato? ¿Qué balance hacen de la lucha contra el crimen la Guardia Civil y la Policía?: Los marqueses de Urquijo, Puerto Hurraco, el Vaquilla, las niñas de Alcacer, Anabel Segura, Marta del Castillo, Diana Quer...

El lenguaje es buen síntoma del cambio: la lucha contra el terrorismo, que cambia de siglas pero sigue ahí; el fenómeno migratorio, que ha cambiado de prefijo, pero ahí sigue, y seguramente nos acompañará siempre; el AVE, que nos sitúa en la vanguardia, y la EGB, que ya se fue… y ahora se habla de PISA.

Miguel Induráin, Andrés Iniesta, Rafa Nadal, Carolina Marín, nombres mayúsculos, pero no menos importantes de los millones de mujeres que se han animado a practicar deporte, y las que han triunfado desde entonces. Porque si en algo se nota el cambio a simple vista es en el papel de la mujer: fue la Constitución la que consagró la igualdad. Luego hubo que conseguirla, pero con la ley de tu lado todo es más fácil.

Y la ciencia, la sanidad, el medio ambiente, el cine, la música, el arte y la literatura… Veinte años no serán nada, pero cuarenta dan para mucho, y todo ello está condensado en las páginas de ABC. Merece la pena leerlo, porque este es un documento para la lectura serena y, si usted gusta, para el coleccionismo. El próximo 6 de diciembre, en su kiosko, como cada día, con ABC.