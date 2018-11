María Dolores de Cospedal en una imagen de archivo del día que renunció a presidir el PP de Castilla-La Mancha - EFE

Cospedal, sobre su renuncia: «¿Por qué abandono? Para no perjudicar a mi partido» La ex secretaria general del Partido Popular insiste en que no tiene «nada que ocultar» el mismo día en el que ha anunciado su marcha del puesto que ocupaba en la Ejecutiva de la formación