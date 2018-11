Cospedal niega pagos a Villarejo y justifica los contactos: «Yo cumplía con mi obligación» La ex secretaria general del PP habla en COPE: «Yo he dicho siempre que conocía a Villarejo, al igual que lo conoce media España»

La diputada del PP y ex secretaria generla del PP María Dolores de Cospedal ha salido este viernes por primera vez al paso de las grabaciones con el comisario Villarejo que se están divulgando estos días. Ha sido en la Cadena Cope, donde ha justificado sus contactos con Villarejo, ahora en prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales: «Yo estaba cumpliendo con mi obligación».

«Yo considero que como secretaria general de un partido político, al igual que si fuera un consejero delegado de una empresa, tenía la obligación de conocer todo aquella que pueda afectar a su organización. Tener conversaciones con alguien que puede dar información no me tiene por qué dejar en un lugar comprometido. Más bien, al contrario. Yo estaba cumpliendo con mi obligación», ha afirmado en «Herrera en Cope».

Según los audios divulgados hoy, su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, encargó al excomisario de Policía elaborar un «dossier» sobre el papel del dirigente del PP Javier Arenas en la fundación Asociación de Estudios Europeos, que mantenía con el extesorero Luis Barcenas y el exeurodiputado popular Gerardo Galeote.

Según ha declarado hoy Cospedal, en su primera entrevista desde que se conocieran sus reuniones con Villarejo, la ex secretaria general buscaba confirmar si los rumores que circulaban sobre Arenas eran ciertos o no: «Villarejo alude a que puede haber informaciones que pueden afectarle y yo quiero saber si eso puede ser verdad o no. Luego, no hubo nada de nada porque todo eran habladurías».

En los audios divulgados hoy, el marido de Cospedal le pide a Villarejo que le haga un informe: «O sea esto es un dossier y pagado». En Cope, la expresidenta de Castilla-La Mancha ha asegurado que el partido no llegó a pagar al excomisario: «Tampoco hubo una aportación de información posterior».

«Yo he dicho siempre que conocía a Villarejo, al igual que lo conoce media España porque ha hablado con mucha gente. Yo no voy a negar que lo he conocido, porque yo tenía el encargo de recabar información», ha añadido.

Al preguntarle si cree que cuenta con el respaldo del actual presidente del PP, Pablo Casado, que ayer advirtió de su rechazo «absoluto» a una conducta no ejemplar y evitó respaldarla públicamente, Cospedal ha dicho que no va a consentir que pongan en cuestión todo su trabajo.

«Yo nunca he dicho nada acerca de mis planes en política y no lo voy a hacer ahora, condicionada por este tema. Yo he pasado una parte de mi vida trabajando por mi país y no voy a consentir que por cumplir con mi obligación como secretario general del PP se ponga en cuestión todo mi trabajo».