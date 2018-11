El marido de Cospedal, a Villarejo: «Hazme un informe (sobre Arenas) y pagado» El primer encargo al comisario fue un dossier contra el político andaluz por una fundación con Bárcenas y Galeote

Cruz Morcillo | Pablo Muñoz

María Dolores de Cospedal no solo quería controlar las investigaciones de la trama Gürtel cuando citó al comisario José Manuel Villarejo en su despacho de Génova el 21 de julio de 2009. La entonces secretaria genral del PP quería mucho más: informes contra alguno de sus adversarios políticos, en concreto contra el histórico Javier Arenas. Ese parece ser el primer encargo que hizo al policía, gestionado por su marido Ignacio López del Hierro, según los nuevos audios desvelados por Moncloa.com. Esas grabaciones apuntan a que el «trabajo» se iba a pagar con dinero del partido. El comisario le indica cómo pueden hacerlo sin cobrar directamente al PP.

Villarejo: Ignacio, yo al partido cómo le voy a cobrar...

Del Hierro: Que sí

Villarejo: No, Ignacio, no. Otra cosa es que cuando venga algún pago o algún empresario o lo que sea, da igual y que en un momento determinado digáis: «Coño, pues contratad a este que es de confianza». Eso sí, Pero yo ¿cómo le voy a cobrar al partido? Anda que...

Del Hierro: No hombre, pero esto va en serio (...) Tú ahí pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque (...) tiesos

Dos meses después de la reunión secreta en la sede del PP, el 21 de septiembre de 2009, Del Hierro le pide a Villarejo: «Hazme un informe y esto está pagado, ¿eh? O sea esto es un dossier y pagado», insiste. «Todo lo que puedas sacar de ahí...», le dice. En el inicio de esa conversación entre los dos, sin la presencia de Cospedal, Del Hierro vuelve a lo que ya habían hablado en julio. «Mira, entre Arenas, Galeote y Bárcenas, tienen una fundación, que no me preguntes cuál es». Se refieren, aunque no atinan con el nombre, a la Fundación de Estudios Europeos, cuyo vicepresidente era el eurodiputado popular Gerardo Galeote; el tesorero también era Luis Bárcenas. A esa fundación aportaba cada eurodiputado popular una cantidad de la que les asignaba la UE para «labores de asesoramiento», según detalló Galeote durante el juicio contra la primera parte de la trama Gürtel. El objetivo de Cospedal es solo Arenas, según se desprende de las grabaciones.

La primera conversación de las que han trascendido se produce el 20 de julio de 2009 entre Del Hierro y Villarejo. Este asegura que Arenas «está de informador, filtrando cosas... Lo que está claro es que está apoyando a LB a muerte. Pero a muerte». El policía sigue contando al marido de Cospedal.

Ahí está el «bussiness»

-Villarejo: Y él tiene sus intereses a través del despacho de su hermano (…) que habían hecho. Ahí tienen un popurrí montado varios del PSOE con el despacho del hermano. El despacho Bocanegra y tal. ...ni un duro. Tú sabes. Ahí no se da cuenta el gilipollas que le tienen trincado por los huevos. Por eso...

-Del Hierro: Le tiene trincado la gente del PSOE

-Villarejo : Pero si tiene gente... menor… Hay temas legales… Fíjate que cuando llegan algunas querellas tira para atrás. Tira para atrás y la mete descafeinada y light. No, no eso es un dato muy… A mí por ejemplo en dos o tres ocasiones que he hecho alguna gestión y tal con algunos juzgados, me han dicho no no, esto lo trae el despacho de Bocanegra y tal, el despacho del hermano de Arenas (...) Y están todos mamoneando.

-Del Hierro: La fundación esa que tiene con Arenas y Galeote

Villarejo: Ahí está el bussiness, ahí está el negocio

Del Hierro: Son los tres

Villarejo: Le han dicho macho esto no lo quites que se nos va a tomar por culo el business

Del Hierro: Está haciendo gilipolleces

Al día siguiente, en la cita secreta organizada por Del Hierro para que su mujer reciba al comisario en Génova (fue a recogerlo en un coche del PP, entraron por el garaje y la visita no quedó registrada), continúan las explicaciones del policía a Cospedal. Ella se muestra muy interesada por el papel de Javier Arenas en las investigaciones de la trama.

Villarejo: (...) Hay movidas de Barcenas que están muy acreditadas, haciendo negocios con Arenas y con Galeote, con la fundación esta... ¿cómo se llama?

Cospedal: La fundacion por el sur o por Europa o algo de eso

Villarejo: Un tal Sepúlveda, no sé quien es.

Cospedal: El alcalde de Pozuelo (...) Y Arenas, ¿que está, en esa fundación? ¿O lo que tienen es de Bárcenas? (se refieren a lo intervenido en las investigaciones en marcha de Gürtel)

Villarejo: Tienen de Bárcenas, tienen de Arenas, de todo lo que...

Cospedal: ¿En anotaciones?

Villarejo: En anotaciones y en...

¿Está en algún disquete de esos que tienen?

La secretaria general del PP quiere saber si los policías tienen datos sobre la citada fundación con Galeote y Arenas.

Cospedal: Y el tema de la fundación con Galeote, con Arenas y tal, ¿eso está?

Villarejó: Está, está escrito...

Cospedal: ¿Está en algún disquete de esos que tienen..?

Villarejo: O sea, lo han arrancado de una de las carpetas que han tirado

Dos meses después es cuando, según los audios, piden a Villarejo que consiga «todo lo que puedas sacar de ahí», es decir, de la relación económica entre los dos citados y Bárcenas. Del Hierro deja claro que se le pagará el dossier, «todo lo que puedas averiguar», le insiste al policía «pero esto va en serio» y «tú pasa lo que tengas que pasar. Baratito, porque (...) tiesos», se escucha. El marido de Cospedal le orienta: «Miradlo bien el registro de fundaciones» y le dice que si se entera de algo... Villarejo asiente: «Claro, claro, para facilitarme, todo lo que sea facilitarme. Pero vamos, voy a hacer alguna gestión adecuada».