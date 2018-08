Campanadas y proclamas independentistas en el Ayuntamiento de Vic Desde un altavoz, el Consistorio llama a los ciudadanos a no desviarse del objetivo de la independencia

«No normalicemos la situación de excepcionalidad y de urgencia nacional. Recordemos cada día que todavía hay presos políticos y exiliados. No nos desviemos de nuestro objetivo: la independencia de Cataluña». Prácticamente cada día, desde la megafonía del Ayuntamiento de Vic (Barcelona), y como si se tratase de un muecín llamando al rezo, los habitantes de la capital de Osona reciben la consigna a las 20.00 horas, tal y como se muestra en un video y ha podido confirmar este diario.

Como recoge el video, y con voz solemne, el consistorio, gobernado por el PDECat, imparte la consigna...: «No nos desviemos de nuestro objetivo: la independència de Cataluña».

🎶🔔🎶

🗣No normalitzem una situació d’excepcionalitat i d’urgència nacional.

Recordem cada dia que encara hi ha presos polítics i exiliats.

No ens desviem del nostre objectiu, la independència de Catalunya.🎶



Cada dia a les 20h plaça de #Vic@ANC_Vic#FemLaRepúblicaCatalana 🚩 pic.twitter.com/uJ0cby3vQ1 — ANC Osona (@AssembleaOsona) 25 de agosto de 2018

Según confirmaron a este diario fuentes municipales, cada día a las ocho de la tarde se emite la grabación de un repique de campanas, y también, aunque de manera puntual y no diaria aseguran, la citada grabación, «que ha sido consensuada por el Ayuntamiento con la Assemblea Nacional Catalana, Òmnium y los CDR».

La grabación, en la que se pide a los ciudadanos que recuerden diariamente a los presos políticos, pilló por sorpresa a muchos empleados de los comercios de la céntrica plaza de Vic, donde la salmodia se emite. Sandra, dependienta de una tienda de moda ubicada junto al Ayuntamiento, explica que, de repente, oyó «cómo las campanas sonaban diferente». «Me asusté. Pensé que era una emergencia. ¿Qué es esto? dije. ¿Hay un tsunami?», comenta la joven en tono jocoso.

La dependienta de otra cadena de moda, emplazada en el extremo opuesto al consistorio, relata a este diario que también se sorprendió cuando esta semana, tras regresar de vacaciones, oyó el precipitado toque de campanas y la cinta. «Solo lo he escuchado un día. No sabría decirle el contenido. Solo sé que habla de los presos políticos. Me pilló totalmente por sorpresa», afirma.

Capital de la comarca de Osona, epicentro del independentismo en la Cataluña interior, Vic es una de las ciudades donde más se respira el secesionismo, lo que ha originado polémicas por lo que quienes no comulgan con el credo de la separación consideran como claros excesos.

Así, por ejemplo, la cabalgata de Reyes de 2017 estuvo envuelta en polémica después de que la ANC, aprovechando que TV3 cubría el acontecimiento en directo, repartió «farolillos» con motivos independentistas para guiar a los Reyes. De manera más reciente, la plaza mayor apareció totalmente cubierta de cruces, algo que fue contestado por un conductor, que irrumpió en el espacio derribando varias cruces.