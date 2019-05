Ciudadanos evita hablar ya de pactos, pero no cierra ninguna puerta

El Comité Permanente de Ciudadanos (Cs) se ha reunido esta mañana en la sede nacional del partido, en la madrileña calle de Alcalá, para analizar el resultado electoral de este 26-M. No se ha hablado de pactos ni de ningún escenario concreto, según todas las fuentes consultadas, pero se ha creado un Comité Nacional de Negociación de Gobiernos que celebrará mañana su primera reunión.

En este comité de pactos estará el secretario general de Cs, José Manuel Villegas, y hombres de peso como Fernando de Páramo, José María Espejo-Saavedra o Fran Hervías. Ellos analizarán caso a caso todos los lugares donde Cs es clave para la consecución de mayorías y propondrán hacia dónde inclinar la balanza. Lo harán de forma coordinada con las direcciones regionales y locales del partido, pero la última palabra la tendrá el Comité Ejecutivo, que votará las propuestas que les eleve este nuevo órgano.

La portavoz del partido Inés Arrimadas, que asumirá también la portavocía del grupo parlamentario de Cs en el Congreso esta legislatura, ha evitado en rueda de prensa hablar de los pasos que seguirá su partido de aquí a la conformación de ejecutivos autonómicos y municipales y ha remitido en todo momento al comité de pactos.

«Queremos pedir calma y seriedad», ha expresado Arrimadas, que ha subrayado reiteradamente que tan solo han transcurrido doce horas desde la celebración de las elecciones europeas, autonómicas y municipales. La portavoz, sin autocrítica por su frustrado intento de «sorpasso» al PP, se ha limitado a aplaudir el crecimiento de su formación con respecto a las municipales y autonómicas de 2015.

Sin líneas rojas

No ha querido descartar que Cs forme gobierno en algunos lugares con el PSOE, pero tampoco la entrada de Vox en algunos ejecutivos. Será el comité de pactos quien analice cada caso, pero hoy el Comité Permanente no ha votado sobre ningún caso concreto ni ha trazado ninguna línea roja. Esta vez, como sí sucedió antes de las generales, no hay veto oficial al PSOE. Tampoco se descarta la inclusión de Vox en gobiernos de coalición, como sí sucedió en Andalucía.

Arrimadas ha puesto la vía andaluza como ejemplo, eso sí, aunque no se ha atrevido a vetar de primeras a la formación de Santiago Abascal. El ex primer ministro francés, Manuel Valls, ya advirtió ayer de que alcanzar acuerdos con Vox es motivo «para romper con un partido», pero en Alcalá han hecho oídos sordos a sus palabras. No hay cordón sanitario.

«Vamos a formar los mejores gobiernos posibles pensando en el interés de los ciudadanos», ha dicho Arrimadas, quien ha señalado que se vio en Andalucía «cómo pacta y con quién gobierna» su formación, aunque ha matizado que será el comité de pactos quien se pronuncie.

Los de Albert Rivera son llave para gobernar en la Comunidad de Madrid, en la Región de Murcia, en Castilla y León y en Aragón. Aunque de madrugada, tras la fiesta electoral en la sede del partido, fuentes de la Ejecutiva daban por hechos los acuerdos con el PP en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia, hoy no han querido cerrar nada.

Complicado en Castilla y León

En Castilla y León y en Aragón, Cs tiene más difícil su decisión. De cara a las elecciones de ayer, el partido evitó cerrar completamente la puerta al PSOE y habló de posibles entendimientos puntuales con «disidentes del sanchismo». Ese es el caso de Aragón, donde los liberales tendrán que elegir entre Javier Lambán, socialista crítico con Ferraz, o una suma con el PP, Vox y el Partido Aragonés.

Es distinto el caso de Castilla y León, donde Luis Tudanca, sanchista convencido, ha ganado las elecciones y podría acabar con treinta años de Gobiernos populares. En este caso, el discurso de «regeneración y cambio» del liberal Francisco Igea casa con un apoyo al PSOE y con el argumento que empleó Cs en Andalucía para investir a Juanma Moreno y entrar en su Ejecutivo con el respaldo externo de Vox.

Fuentes de la dirección insisten, no obstante, en que su preferencia es gobernar con el PP y en que pactar con el PSOE será muy difícil. No se han producido llamadas en ninguna dirección. El trabajo lo empieza mañana el Comité Nacional de Negociación de Gobiernos. Miembros de este comité de pactos avisan: las negociaciones serán lentas.