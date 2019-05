Escenario postelectoral Ciudadanos evita ahora vetar al PSOE y tampoco descarta gobiernos con Vox La formación liderada por Albert Rivera gana tiempo con la creación de un comité de pactos y busca la mejor fórmula para sumar nuevos ejecutivos

Ni hubo «sorpasso» al PP en las elecciones del 26 de mayo ni hay ahora líneas rojas con ningún partido. Ciudadanos (Cs) creó ayer el Comité Nacional de Negociación de Gobiernos para abordar el escenario postelectoral que se abre ahora, pero evitó dar pistas sobre sus preferencias en los territorios donde será llave.

El Comité Ejecutivo de Cs se dio cita ayer en la sede nacional de la formación, en la madrileña calle de Alcalá, pero según aseguró Inés Arrimadas en la breve rueda de prensa posterior al encuentro, allí nadie habló de pactos, alianzas o negociaciones. Sencillamente se decidió la instauración de esa suerte de sanedrín de pactos, que analizará cómo proceder «caso por caso».

Llevará el peso del comité negociador el secretario general del partido y mano derecha de Albert Rivera, José Manuel Villegas, y lo coordinará el secretario de Acción Institucional de Cs, José María Espejo-Saavedra. También tendrán voz y voto en este nuevo órgano Fernando de Páramo y Fran Hervías. Ellos cuatro serán quienes asuman el peso de trazar la estrategia y sellar los distintos pactos en aquellas comunidades autónomas y municipios donde Cs pueda «tocar» gobierno, siempre con el beneplácito de Rivera. Definirán la línea a seguir «con los compañeros regionales y locales» y después la Ejecutiva tendrá la última palabra.

Fuentes del Comité Ejecutivo, en plena resaca electoral, reconocían ayer de madrugada que daban por hecho el gobierno de coalición con el PP tanto en la Comunidad de Madrid como en la Región de Murcia, pero apenas doce horas después el discurso había cambiado. Ni se da ya nada por seguro ni se cierra la puerta a ninguna posibilidad. Ya no se habla de veto al PSOE, como tampoco se restringe la entrada de Vox en ejecutivos autonómicos. Ayer el número tres de Vox y portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, reclamó la participación de su formación en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Ni Arrimadas ni nadie en Cs lo descartó.

Hay un viraje en el mensaje. En Andalucía, tras las elecciones del pasado diciembre, Cs se negó en redondo a que Vox entrase en el Gobierno andaluz. Ni siquiera quiso sentarse a hablar con la formación de Santiago Abascal, que terminó firmando un acuerdo paralelo con el PP para respaldar de forma externa la investidura de Juanma Moreno. La vía andaluza es la preferida por los liberales, pero ya no hay contundencia ni cordón sanitario alguno. Tanto en público como en privado, los líderes de Cs evitan cerrar la puerta de forma clara a un tripartito rechazado hasta ahora.

También hay un vuelco en el tono hacia el PSOE. Aunque desde la Ejecutiva insisten en que con Pedro Sánchez no hay nada que hacer -el no a nivel nacional es insoslayable, y en el PSOE también ven «imposible» un acuerdo con Rivera «a corto plazo»-, no son tan claros con el resto de socialistas. Si antes de las elecciones generales el Comité Ejecutivo de Cs vetó oficialmente cualquier pacto tras el 28-A, no sucedió lo mismo en el caso de los comicios europeos, autonómicos y municipales. En esta campaña el mensaje desde Cs era que solo existía la opción de entenderse con socialistas «disidentes del sanchismo».

Ayer, Arrimadas evitó hablar de «disidentes» y remitió al recién nacido comité de pactos para analizar cada situación concreta. Un comité, por cierto, que celebrará hoy su primera reunión aunque miembros de este órgano advierten ya de que las negociaciones serán «lentas» y de que no está previsto ningún gran anuncio. Distintas fuentes de la Ejecutiva, sin embargo, insisten en que la postura defendida ayer por la portavoz nacional del partido no supone ningún cambio respecto al mensaje transmitido hasta ahora. Según mantienen, la preferencia sigue siendo sellar acuerdos con el PP y será muy difícil hacerlo con el PSOE. Muy difícil, pero no imposible. Ese es el matiz diferenciador respecto al panorama nacional.

En Aragón, Cs deberá optar entre hacer presidente otra vez al socialista Javier Lambán, cuyas discrepancias en el pasado con Sánchez le sitúan como candidato a «disidente», o buscar un entendimiento a su derecha con el PP, Vox y el Partido Aragonés.

Más complicado tiene afrontar su posición en Castilla y León, donde los liberales se hallan entre la espada y la pared. Aunque el veto a Sánchez se aprobó por unanimidad en el Comité Ejecutivo de Cs, en aquella reunión cuestionó la decisión el número uno de Cs en el Parlamento Europeo, Luis Garicano. Este defendió la candidatura de Francisco Igea en las primarias internas para optar a la Presidencia de Castilla y León, frente a la expopular Silvia Clemente, que a juicio de estos dos no representaba la «regeneración y el cambio» de Cs.

Pues bien, ahora los liberales deben decidir entre aupar al ejecutivo regional a un PP que acumula más de treinta años en el gobierno y que ha perdido las elecciones, o respaldar a Luis Tudanca, un destacado sanchista en el PSOE. Decida lo que decida, Cs estará traicionando parte del mensaje que ha defendido esta campaña.

La Ejecutiva Federal del PSOE también se reunió ayer para analizar los resultados del 26-M. Al término del cónclave José Luis Ábalos insistió en su mensaje para poder alcanzar algunos acuerdos con Rivera. «Quiero dirigirme a Cs. Que no insufle aire a Vox en las instituciones». El PSOE plantea que «tras un año de confrontación y polarización» se abre un nuevo horizonte en el que la gestión de los resultados puede ser «una oportunidad para reconsiderar estrategias». El mensaje con el que Sánchez compareció en la madrugada de ayer tomó forma desde primera hora cuando Ábalos abrió la puerta a lograr «algunos acuerdos» con Cs «para frenar a fuerzas que no respetan la Constitución». Los socialistas se comprometen a no alcanzar acuerdos con Bildu en Navarra y lo equiparan con Vox. La idea de los socialistas, que puede casar con el propósito de Cs de gobernar territorio a territorio, es que puedan existir acuerdos entre PSOE y Cs en aquellos lugares en que ambos sumen mayoría absoluta y en los que los de Rivera necesiten la participación de Vox.

Otro frente que se le abre a Cs es el de Barcelona. Allí Manuel Valls, ex primer ministro francés, solo logró un concejal más que Cs en 2015 y quedó como cuarta fuerza política. Aun así, advirtió a Cs de que un pacto con Vox, «la extrema derecha», es motivo «para romper con un partido». Arrimadas hizo oídos sordos a las amenazas y también restó hierro al segundo batacazo seguido de su partido en Cataluña. Después de vencer en las elecciones autonómicas de 2017, Cs ha pasado a sacar solo un escaño más en las generales en toda Cataluña y a crecer en las municipales, pero sin ganar en ni un solo municipio. Arrimadas insiste en que son distintas elecciones y en que el voto es distinto, y reitera: «Cs crece». Ya no se habla de «sorpasso», aunque siguen viéndose como «líderes de la oposición». El objetivo ahora es sacar tajada de unos resultados alejados de sus altas expectativas.