El choque del PP vasco y Álvarez de Toledo abre una grieta en el partido La portavoz del congreso criticó el «perfil propio» que busca Alonso y criticó su «tibieza»

Los populares vascos están ofendidos, pero sobre todo dolidos por las críticas de la portavoz del Grupo Piopular en el Congreso, quien puso en cuestión el «perfil propio» que pretende tener este partido en el País Vasco y habló incluso de su «tibieza», por un supuesto acercamiento al PNV. Insinuar siquiera que los populares vascos son «tibios», o lo han sido alguna vez, duele de forma especial en un partido que ha luchado durante décadas contra la banda terrorista ETA. El choque entre Álvarez de Toledo y el PP vasco abrió ayer una grieta en esta formación, que Pablo Casado tratará hoy de coser en la clausura de la Convención Política de los populares en Vitoria.

En el Palacio de Congresos Europa, el PP vasco ha hecho un recorrido por su historia a través de imágenes en las que aparecen Gregorio Ordóñez, Carlos Iturgaiz, María San Gil, Jaime Mayor Oreja... Todos los dirigentes que dieron la cara, y a veces la vida, contra los terroristas. Uno de los políticos de los años más duros, con esas fotografías delante, comentó a ABC las palabras de la portavoz: «No sabe absolutamente nada, no tiene ni idea».

«No tiene autoridad moral para hablarnos de tibieza a nosotros», comentan fuentes del PP vasco. El presidente del PP de Guipúzcoa, Borja Sémper, contestó con esta dureza a la portavoz en el Congreso: «A nosotros nos ha costado sangre, sudor y lágrimas defender la Constitución y una idea de la España plural en el País Vasco, y probablemente mientras algunas caminaban cómodamente sobre mullidas moquetas nosotros nos jugábamos la vida defendiendo aquí la Democracia y la convivencia».

La tensión entre el PP vasco y la dirección nacional del partido está latente desde hace algo más de un año. En concreto desde que Pablo Casado ganó las primarias del PP a Soraya Sáenz de Santamaría, cuya mano derecha era Alfonso Alonso, presidente del PP vasco. Alonso y Casado defienden dos modelos de partido distintos, dos formas de entender la política y las siglas del PP. Pero hasta ahora han mantenido enterrada el hacha de guerra. Génova aguarda el momento para impulsar una transición en esta Comunidad, y probablemente no moverá ficha hasta que se celebren las próximas elecciones vascas, previstas para dentro de un año, si no se adelantan.

Hundimiento electoral

Mientras tanto, el Partido Popular vasco se hunde, aún más que el PP nacional. En las generales no obtuvo un solo escaño en las tres circunscripciones. Tiene un problema grave, porque ha visto cómo se ha ido quedando sin espacio. «Aquí, los que son de centro-derecha ahora votan en bloque al PNV», admiten. Y los populares buscan la «fórmula» para recuperar un electorado perdido, y que no encuentra ya motivos para ir al PP. «Lo que nos diferencia es la defensa de España», avisa una dirigente popular, que ve difícil no pactar con el PNV en el área económica o social. «Quieren borrarnos del mapa social», advirtió por su parte Iñaki Oyarzábal. «Tenemos que contestar con la defensa de la libertad», añadió. España, libertad y Constitución son las tres ideas básicas que sigue teniendo el PP vasco como bandera.

Tras el derrumbe electoral, Alfonso Alonso anunció una convención política, que se clausura hoy, para definir un «perfil propio» del PP vasco. Algo que despertó recelos en la dirección nacional. «La estrategia política la marca el PP nacional», advirtieron desde Génova rápidamente.

Casado impuso a su candidato en Guipúzcoa en las generales, Íñigo Arcauz. Hay más casadistas, como la presidenta del PP de Vizcaya, Raquel González, o Beatriz Fanjul, presidenta de Nuevas Generaciones. La elección de Casado como presidente nacional devolvió la ilusión, además, a la vieja guardia, entre los que se incluyen Iturgaiz o San Gil. Pero reconocen cierta «decepción» porque el líder popular no ha movido ficha para renovar el PP vasco. Desde Génova se advierte que no ha llegado el momento.Toca esperar y, por ahora, arropar a Alonso.

Ayer, el presidente del PP vasco llegó a la convención política acompañado por tres vicesecretarios de Génova: Cuca Gamarra, Antonio González Terol y Jaime de Olano. La primera, antigua sorayista y próxima a Alonso. El último, muy próximo a Arcauz, una apuesta de futuro. También acudieron Edurne Uriarte y Javier Zarzalejos.

Desde la dirección nacional del PP se intentó quitar importancia al choque frontal entre Álvarez de Toledo y Alfonso Alonso. En público negaron incluso las diferencias. «Pero está claro que hay mar de fondo», comentan en privado. «Hay tiranteces y tensión». «En todo caso, es una polémica made in Cayetana», comentan fuentes del PP, que apuntan a que la portavoz en el Congreso lleva camino de ser un «verso suelto», sin consultar a nadie sus decisiones o declaraciones.

ABC pidió a la portavoz una posible explicación, tras la polémica desatada en el PP vasco. Pero Álvarez de Toledo rehusó echar más leña al fuego. En su entorno sí se aclaró que en ningún caso había querido criticar la foralidad reconocida en la Constitución, y solo advirtió de que el PP debe tener la Carta Magna como bandera, y no la defensa de unos derechos históricos previos.

«Incompatibilidad»

En el PP algunos reducen la polémica a un enfrentamiento meramente personal entre Álvarez de Toledo y Alonso. «Incompatibilidad entre ellos», señalan. Las pullas en los últimos días se han sucedido. Y Alfonso Alonso no dejó pasar la oportunidad de criticar con acidez la presencia de Rosa Díez en un acto organizado por la portavoz en el Congreso, «Españoles en defensa de lo común». Alonso mostró su sorpresa por el acercamiento de la exdirigente socialista al PP, cuando en el pasado arremetió con fuerza contra este partido y era conocida como «el azote del Gobierno de Rajoy». Alonso subrayó la «versatilidad política» de Díez.

Alonso ha aprovechado todas las oportunidades que ha tenido para marcar diferencias con el PP nacional. Lo ha hecho, por ejemplo, ante la propuesta de la plataforma electoral de España Suma. El presidente del PP vasco ha rechazado de plano una posible alianza con Vox. Con Ciudadanos, estaría supeditada a su defensa del Concierto económico vasco.

Precisamente, en su comunicación política, el PP vasco es contundente en el rechazo a cualquier pacto con Vox, justo cuando los populares han llegado a acuerdos el pasado verano en varias comunidades, como Madrid o Murcia, y ayuntamientos. Es un punto en el que quieren diferenciarse claramente del discurso nacional de Casado, al equiparar a Vox con los nacionalistas. «Sólo lograremos crecer y fortalecernos marcando las mismas distancias con partidos nacionalistas vascos que con partidos nacionales que abrazan otros tipos de nacionalismos incompatibles con la idea de España que subyace en la foralidad y en la Constitución de 1978», sentencian en la Convención.