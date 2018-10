«He causado demasiado daño, pero yo también sufro», el alegato del asesino de Pioz La fiscal pide al Jurado que no tema aplicar la prisión permanente y piense en las víctimas

«He causado demasiado daño e hice sufrir a gente a la que tengo mucho cariño, pero yo también sufro». El alegato final de Patrick Nogueira, acusado de los cuatro asesinatos de Pioz, duró poco más de un minuto y concluyó como empezó su declaración hace justo una semana: pidiendo perdón. Igual que en su primera intervención, el perdón sonó hueco en su boca, distante. Y como en su declaración, se colocó en el centro, protagonista, en lugar de situarse en el lugar de las cuatro vidas, sangre de su sangre, que se llevó por delante. Acuchilladas, descuartizadas y escondidas hasta que la putrefacción lo delató hace ya dos años.

Nogueira dijo que querría que se le tratara porque no le gusta ser «así» y auguró que las cosas van a empeorar aún más para él (se enfrenta a la petición de prisión permanente revisable por cuatro asesinatos). Las emociones y el horror han marcado las seis sesiones del juicio que ayer acabó en la Audiencia de Guadalajara. El Jurado escuchó sus palabras finales después de haber visto las escalofriantes fotografías de la carnicería que perpetró y escuchar los «terroríficos» mensajes -en palabras de la Fiscalía- en los que fue describiendo a su amigo cómo mataba, cómo se burlaba, cómo descuartizaba y cómo le daba igual todo eso.

«Ahora no puedo arreglar lo que ha pasado», dijo, y aseguró que no le importa que le «empastillen o lo que sea». «Quiero cambiar», insistió Nogueira dirigiéndose al Tribunal, un propósito de enmienda que el Jurado decidirá si considera o no creíble.

Los nueve miembros del tribunal popular -a los que la fiscal jefe de Guadalajara, Rocío Rojo, agradeció su actitud cooperadora en un juicio «extremadamente duro»- han sido convocados el viernes para entregarles el objeto de veredicto, que la magistrada les explicará. A partir de ese momento comenzarán a deliberar hasta que los siete hombres y dos mujeres que lo forman lleguen a un pronunciamiento sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.

Antes del turno de Nogueira cada una de las partes expuso sus conclusiones finales, que no variaron sustancialmente respecto a los escritos iniciales, pero sí sirvieron para profundizar en esos argumentos primeros gracias a la prueba practicada en Sala

La fiscal sostuvo de nuevo que el acusado cometió cuatro asesinatos y pidió al Jurado que, en base a las pruebas, «no tenga temor» y aplique la prisión permanente revisable porque «es revisable» y él «tendrá su tratamiento». Lo describió como una persona «con una tremenda maldad», informa Ep. Rocío Rojo volvió a recordar que Nogueira «nunca ha contado cómo se produjeron los hechos», sino que se sabe por las conversaciones de whatsapp que envió a su amigo y que tampoco fueron entregadas por él «de forma voluntaria». Calificó la muerte de los pequeños como «la más ruin, cobarde y perversa que se puede producir». «Los niños tuvieron que ver la muerte de su madre», recalcó refiriéndose de nuevo a los mensajes: «Los niños están llorando», escribió, y se ríe, lo que indica una «gran perversidad».

La fiscal aseguró que «nunca conoció unos peritos de parte tan de parte como estos», en referencia a quienes le practicaron el PET-TAC en un intento de la defensa por demostrar que el cerebro de Nogueira «está enfermo».

Su abogada mantuvo también su petición de 25 años de prisión por dos asesinatos y dos homicidios y reiteró el argumento sobre el que ha girado su defensa: el cerebro enfermo del acusado -«como un queso gruyer»- que le predeterminó para cometer los crímenes.

La letrada Bárbara Royo admitió al Jurado que no ha sido «nada fácil» defender a Nogueira sabiendo que ha matado a cuatro seres humanos, dos muy pequeños, pero les pidió que hagan justicia con la razón y no «con las entrañas y los sentimientos». Solicitó para él la eximente incompleta porque insiste en que tiene mermadas sus facultades mentales (aunque todos los peritos oficiales lo negaron y ella intentó desacreditarlos), pero explicó que eso no implicaría su internamiento en un hospital psiquiátrico, sino un tratamiento «incluso quirúrgico», que no le libraría de la prisión.