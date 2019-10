LA SENTENCIA EN LOS MEDIOS EXTRANJEROS «Una bomba de relojería» para la prensa flamenca, una condena «sin piedad» para el Libération francés Discreto eco en el exterior del fallo del TS, superado por la repercusión de las protestas vespertinas

Seguir Laura L. Caro @_Laura_Caro Madrid Actualizado: 15/10/2019 02:19h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España asistió con espanto a las desastrosas consecuencias de la no didáctica que el Estado había hecho en el exterior sobre el independentismo cuando en abril 2018, el tribunal del remoto estado alemán de Schleswig-Holstein dejó en la calle al prófugo Carles Puigdemont poco después de que fuera detenido en una operación digna de una trama de espías de John Le Carré. Europa, se descubrió de golpe, no sabía nada de la retorcida deriva soberanista y nadie se había molestado en explicárselo. Esta vez, no solo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, hizo ayer su declaración oficial sobre la sentencia el Tribunal Supremo en inglés, sino que con el amanecer se difundía un vídeo en que una parte de sus ministros elogiaban en tres idiomas la fortaleza democrática de nuestro país, colofón a una campaña de explicaciones y reuniones que en las ultima semanas han desplegado las embajadas españolas en 215 países.

Si el esfuerzo sirve para algo solo se verá a medio y largo plazo. De momento, la CNN norteamericana seguía ayer ilustrando la noticia sobre la sentencia del procés -por otro lado, ofrecida e forma aséptica- las «largas» condenas de prisión a los líderes independentistas catalanes con imágenes de las cargas policiales de 1-0. Donde la prensa continuaba del lado de los golpistas era en la parte separatista de Bélgica, país que tendrá que volver a vérselas con la orden de detención del atrincherado Puigdemont y sus ex consejeros Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret. Allí, el diario de referencia flamenco, De Standaard titulaba «El Tribunal Supremo español pone una bomba de relojería bajo el tema catalán» y advertía de que, con el fallo, «el diálogo ente Madrid y Barcelona» queda posiblemente hipotecado. Por su parte, el Le Soir de Bruselas abría su edición web con el grave accidente del ex ciclista belga Eddye Merckx e, inmediatamente debajo, abordaba la noticia de Cataluña opinando que, con las condenas, existe «el riesgo de relanzar la tensión en esa región que el separatismo mantiene hirviendo desde casi hace diez años».

«Sin piedad»

Con una mayor atención al fallo por la mañana y a los disturbios en el aeropuerto y la emisión de la Euroorden por la tarde, los medios europeos hicieron un seguimiento desigual. La represión turca a los kurdos primaba en las cabeceras norteamericanas o francesas. Entre las primeras, el New York Times dejaba a Cataluña fuera de su página de inicio y, en la sección de internacional, destacaba, al igual que la CNN, las «largas» penas de prisión dictadas contra los líderes del procés. Mientras, en el país vecino, el izquierdista Libération titulaba «Veredicto sin piedad para los independentistas catalanes» en un artículo en el que indica que una sentencia «de carácter eminentemente político y de tal dureza» no había sido pronunciada en España desde el retorno de la democracia. A ese mismo periodo se refería el conservador Le Monde para recordar que desde entonces, el delito de rebelión que el TS ha rechazado aplicar a los acusados de Cataluña, sólo se ha aplicado al teniente coronel Antonio Tejero, al que por error otorgan el empleo de general.

En el Reino Unido, The Guardian publicaba fotos de los doce condenados y comentaba que un indulto «podría tener profundas consecuencias políticas». Ya en Alemania, el fallo era la séptima noticia del área de Internacional de Der Spiegel on Line y el Frankfurter Allgemeine Zeitung incluía por la tarde en portada una pestaña especial: «Protestas en Cataluña».

============D00 Subtit 14 (142879265)============

Parte de la prensa belga, donde está Puigdemont, ve la sentencia explosiva