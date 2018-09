Andrea Levy: «El sitio de Soraya dependerá de su voluntad de sumar» La diputada popular en el Parlament previene al Gobierno contra la política de apaciguamiento con Torra y sugiere aplicar el 155

Àlex Gubern

El otoño caliente que aventura el soberanismo comienza con mucha gesticulación. Cuando dice Quim Torra que no aceptará la sentencia del juicio del «procés», ¿le ve capaz de abrir las cárceles o es solo palabrería?

En España ya se nos ha caído la venda con los independentistas después de todo lo sucedido. Los demócratas no podemos caer en la ingenuidad de pensar que el soberanismo si puede no seguirá avanzando y dando pasos para romper la convivencia constitucional. El presidente Pedro Sánchez no puede ser ingenuo y creer que Torra se ha vuelto un demócrata de repente. Le va a seguir engañando. Otra cosa es que tenga que pagar el peaje de estar en La Moncloa gracias a los votos del independentismo. La cuestión es que el resto de españoles no tenemos por qué pagar ese precio.

Pues el acercamiento prosigue. En la última Junta de Seguridad el Gobierno cede a los Mossos velar por la neutralidad del espacio público.

Es el último ejemplo, y la pregunta que me surge es: ¿qué ha hecho el Gobierno durante todo este verano cuando esta cuestión se estaba hinchando? De hecho, me llama poderosamente la atención que a excepción del acto del 17 de agosto por los atentados, Sánchez no ha venido a Cataluña ni una sola vez desde que fue investido. Y ahora aceptan que los Mossos se encarguen, cuando el consejero Buch ya ha dicho que no van a hacer nada.

¿Cómo se desescala la tensión?

Planteamos medidas reales y concretas para que el espacio público sea de verdad un sitio de convivencia, como la reforma de la ley de Símbolos. Y el PP de Barcelona ha abierto una oficina de asesoramiento. Desde luego, el buenrollismo con el secesionismo no va a dar resultado, al contrario.

¿Está en peligro la convivencia?

Durante muchos años una parte de la sociedad catalana no nacionalista ha estado callada pensando que debía resignarse. Yo creo que el espíritu de la manifestación del 8 de octubre es el que lleva a muchos a decir «no»: yo también soy catalán, y no lo soy menos que nadie por no tragar con el nacionalismo.

El independentismo dice que quitar lazos es una provocación.

El problema es que el nacionalismo se cree el dueño de todo, y que el resto somos unos realquilados.

«Contentar a Torra es un error y una ingenuidad»

¿Reclamar el 155 antes de que Torra haya cometido una ilegalidad es factible, o solo forma parte de la estrategia de desgaste al Gobierno?

Combatir el nacionalismo tiene que ser una cuestión de Estado, y ha quedado demostrado que el Estado de derecho tiene elementos para combatirlo. El 155 fue un bálsamo cuando el nacionalismo actuó como lo hizo.

¿Un nuevo Estatut que propone Sánchez apaciguará el secesionismo?

Contentar a Torra es un error y una ingenuidad. Lo que debe hacerse es un plan de reconciliación con la verdad al conjunto de la sociedad catalana tras tantos años de mentiras, propaganda y manipulación. Si no vamos a la raíz, a la educación, a que haya presencia de las instituciones del Estado en Cataluña, nada cambiará.

Estando el PP en el Gobierno se vio impotente con la Educación?

Lo intentamos con la Lomce y el socialismo no lo permitió. El PSC es el principal defensor de un modelo educativo que permite que las consignas nacionalistas entren en las aulas.

Tras el proceso de renovación del PP usted dijo que le habían dado al partido un «meneo necesario». ¿Requiere más meneo?

El congreso ha servido para generar una ilusión y una nueva confianza en nuestros electores tradicionales que la noto hasta en la calle. Ahora hay que seguir consolidando esto con propuestas para dejar claro que si el compañero de Sánchez es Pablo Iglesias, el PP estará ahí para evitar que el PSOE vuelva a llevar este país a la quiebra.

¿Qué papel debe jugar Soraya Sáenz de Santamaría en el PP? Se leyó su no asistencia a la reunión del PP en el Congreso como un desplante.

No entiendo que Soraya Sáenz de Santamaría no fuera a compartir una reunión con sus compañeros del PP.

¿Fue un desplante?

Mmm... Yo no lo comprendo, pero sí le puedo decir que Soraya tendrá el hueco que quiera al lado de sus compañeros del PP.

«Cospedal sería una magnífica candidata a las elecciones europeas»

¿Ofrecerle la presidencia de una comisión parlamentaria es poco?

Si vemos cómo ha sido la integración post congreso vemos que todos los compañeros que han querido sumarse han podido ocupar puestos de responsabilidad: en el partido, en el Congreso, en las comunidades autónomas... Lo que tenemos que hacer ahora es cubrir todos los espacios posibles, en primer lugar porque vienen elecciones autonómicas, locales, europeas... El sitio de Soraya dependerá de su voluntad de seguir sumando.

¿María Dolores de Cospedal sería una buena candidata a las europeas?

Dolores de Cospedal es una persona de reconocida trayectoria y se le reconoce en todos los sitios de responsabilidad que ha ocupado. Sería una magnífica candidata.

¿Cómo valora la ruptura del pacto PSOE-Cs en Andalucía?

Cs ha sido durante más de tres años la muleta de Susana Díaz y esta ruptura, adelantando elecciones antes de los juicios, le viene incluso bien a ella. No va a poder borrar en el último minuto de legislatura su apoyo al PSOE de los ERE y del desempleo... La alternativa solo pasa por un gobierno del PP para darle la vuelta a Andalucía..

Llevamos todo el verano hablando del Valle de los Caídos, ¿regresa el zapaterismo?

Mientras Pedro Sánchez nos ha tenido distraídos con Franco por detrás estaba pactando la subida de impuestos con Podemos... Ya vimos gobernar a Zapatero, y vemos a Sánchez en la misma senda: abrir muchas batallas culturales, sociales... para polarizar y tensionar a la sociedad, pero con un resultado de gestión nefasto.