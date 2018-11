ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2018 Teresa Rodríguez: «Hemos sido la Guardia de la Noche, pero las encuestas dicen que tenemos tres dragones» La Líder de Adelante Andalucía saca pecho de las encuestas, que en algunos casos la ponen empatada con Ciudadanos en la segunda posición

El día después del primer debate electoral, Teresa Rodríguez, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, estuvo en Marbella para sacar pecho de las encuestas que le sitúan a Adelante Andalucía como segunda formación empatada con Ciudadanos. «Hemos sido la Guardia de la Noche, pero las encuestas hablan de que nos hemos comprado, por lo menos tres dragones», dijo Rodríguez, rememorando a la serie Juego de Tronos y subrayando que es la confluencia de «la militancia que ha resistido los tiempos más duros, donde no se podía defender los valores de la clase trabajadora», señaló la coordinadora de Podemos y candidata.

Lo hizo destacando «la batalla de Málaga». «Es súper importante, porque hay un empate a cuatro», explicó la candidata, que dijo que la extrema izquierda debe superar «la frontera psicológica con el PSOE». «No va a gobernar esta tierra por siempre. Somos más grandes de lo que nos creemos y con fuerza, determinación y una mirada al frente los andaluces nos libramos del PSOE andaluz», remarcó Rodríguez.

Sabedora de esta situación clave centró sus propuestas en la provincia de Málaga, donde encabeza la lista, pese a ser gaditana. Recordó que en Málaga, donde el tren de alta velocidad no ha dejado de funcionar, cuando hay inundaciones se interrumpe la media distancia. «No hay un medio accesible a la cartera. Presumimos del tren supersónico, pero no hay una línea de cercanías que comunique Málaga con Marbella», afeó Rodríguez.

Conectar por tren los municipios de más de 20.000 habitantes

Remarcó que, si gana las elecciones del 2 de diciembre, va a conectar los 82 municipios que tienen 20.000 habitantes y «comenzando por los nueve de 50.000 habitantes». Acordándose de un tren de mercancías con un nudo central, que sea un eje logístico de transporte ferroviario entre Algeciras, Antequera, Linares. «No todo tiene que ser turismo», apuntó Teresa Rodríguez.

Para ello reclamó un «turismo inteligente», porque «hemos hecho uno tontorrón». «Es un turismo con efectos colaterales, como aumento de los precios de las viviendas. No puede ser que las poblaciones no puedan vivir», remarcó, antes de que prometer una regulación de los pisos turísticos y limitación de los precios de los alquileres, incluyendo «una moratoria a los pisos turísticos para no ser un regalo a los fondos buitres».

Prometió «un ejército de inspectores de trabajo» contra la explotación laboral el sector turístico. «En los barrios un policía y un inspector de trabajo», subrayó Rodríguez, mientras afeaba a Susana Díaz que le haya copiado la medida de que antes de que una empresa reciba subvenciones públicas tiene que demostrar que cumple el convenio y la normativa vigente.