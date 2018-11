Elecciones en Andalucía 2018 El 2D, también la noche de los cuchillos largos tras las elecciones andaluzas Los candidatos se juegan su carrera política en esta cita con las urnas. Y hay ruido de sables en todos los partidos

Stella Benot

Sevilla Actualizado: 29/11/2018 23:34h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lo que está en juego es mucho más que 109 escaños en el Parlamento de Andalucía. Los candidatos de los principales partidos, los que ahora tienen representación en la Cámara, se juegan su futuro político el próximo 2 de diciembre, una noche que puede terminar en entierro político de más de un líder actual. O de dos, según sean los resultados. Porque lo cierto es que hay mar de fondo en todos los partidos políticos andaluces y, ante la situación de incertidumbre, la crisis puede producirse en cualquiera de los hoteles que los partidos han elegido como cuartel general electoral para esa jornada de nervios.

Empezando por quien, a priori, tiene menos posibilidades para ello. Susana Díaz es consciente de que tiene un importante número de críticos en sus filas, empezando por los sanchistas (que cada vez son más) y siguiendo por los antiguos enemigos políticos que ha ido dejando detrás suya a lo largo de su carrera. Las encuestas le auguran una victoria electoral pero ya en 2015 el PSOE logró el peor resultado de su historia en unas elecciones andaluzas. ¿Hasta cuándo sería el límite de lo tolerable para sus detractores? Está por ver. Es cierto que el PSOE andaluz parece monolítico en cuanto a su liderazgo, pero también que en Ferraz le guardan algunas cuentas pendientes.

Cuentan que hay algunos secretarios generales a los que no les temblaría el pulso para pedirle explicaciones públicas si los resultados son malos. Consideran, incluso, que este movimiento contra Susana Díaz no sería perjudicial de cara a las municipales sino que movilizaría al partido.

Donde sí parece que ya están medidos casi todos los movimientos es en el PP. Si se produce un descalabro electoral —sería el segundo de Juanma Moreno— muy pocos tienen dudas de que sería necesaria su dimisión. Otra cosa es el cómo se articularía esa salida ya que un golpe en la mesa en esa misma noche quizás tendría más efectos negativos que positivos por la situación en la que quedaría el PP para enfrentarse a las municipales, unas elecciones muy importantes para este partido. Aún así hay un movimiento interno en el PP que apuesta por no esperar. Si hay resultados malos (como temen) será necesario recomponer al partido y buscar a otro líder. Y cuanto antes, mejor.

A favor de ambos líderes, Susana Díaz y Juanma Moreno, juegan curiosamente los estatutos de sus respectivos partidos. Si uno de los dos se marchase, sería necesario convocar un congreso extraordinario para elegir a su sucesor, lo que supone un complicado proceso interno en ambos casos. Mientras tanto, una gestora se encargaría de dirigir la sede vacante, tanto en el caso del PSOE como en el del PP. Gestora que tendría que templar gaitas hasta después de las elecciones municipales. El problema se plantearía en el caso de que hubiera que repetir las elecciones. Si en marzo los andaluces tuvieran que volver a ir a las urnas, ¿quiénes serían entonces los candidatos? ¿nuevos rostros? ¿habría que hacer primarias?

A pesar de todas estas incógnitas, todo puede pasar en política y mucho más en las actuales circunstancias, con tanta incertidumbre en los resultados.

El lío de la confluencia

La apuesta que Antonio Maíllo y Teresa Rodríguez han hecho con la confluencia de IU y Podemos en la coalición electoral Adelante Andalucía supone también un antes y un después para el futuro político de ambos líderes. Antonio Maíllo ha sido el principal impulsor de este acuerdo por lo que si no logra subir de los 20 escaños que tienen actualmente, será visto como un fracaso. Ahora hay paz en IU pero ha habido muchas tensiones hasta llegar a esta confluencia. Y las críticas están soterradas pero no han desaparecido.

El caso de Teresa Rodríguez es similar, sino peor. La política gaditana no cuenta con el apoyo del aparato estatal de Podemos, más bien todo lo contrario. Se ha convertido en una china en el zapato para Pablo Iglesias manteniendo una voz propia dentro de Podemos, planteando más autonomía para Andalucía y teniendo criterio propio. Si ahora no logra el éxito electoral —que supondría subir de 20 escaños y ser clave en la gobernabilidad de Andalucía para los próximos años— tendrá muy difícil revalidar su liderazgo en la formación morada.

El caso de Juan Marín es el más curioso de los cinco líderes. El candidato naranja está compitiendo contra las encuestas que le auguran un importante crecimiento, hasta el punto de triplicar su actual representatividad, pasando de los 9 escaños actuales hasta 25. Esas altas expectativas lo ponen en una situación delicada, con una altísima exigencia puesto que parece claro que sí superará sus resultados de 2015.

Pero, claro, se especula con que ahora Ciudadanos está a punto de dar el vuelco y, junto al PP, arrebatar la Junta al PSOE. Ese es el mensaje que trasladan todos los líderes naranja, incluyendo el propio candidato. Juan Marín también tiene detractores dentro de su partido; lo acusan de no cohesionar a los afiliados y de no extender su poder territorial. Y si ha tenido el poder en sus manos y no ha podido...