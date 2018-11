Elecciones en Andalucía 2018 La campaña del cambio, bloqueada por los pactos tras las elecciones andaluzas 2018 Los partidos afrontan los últimos actos, promesas y declaraciones de la campaña que culmina con la apertura de las urnas este domingo

J. J. Borrero

Sevilla Actualizado: 29/11/2018 14:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En estas elecciones en Andalucía, no hay que esperar al lunes, ni al primer intento de formar un nuevo Gobierno en Andalucía para hablar de bloqueo. La propia campaña se ha quedado bloqueada en ese discurso, que tanto interesa a Susana Díaz, con el que doblega al mensaje del cambio necesario que proclaman el resto de formaciones tras casi cuarenta años de socialismo en la Junta de Andalucía.

Tan interiorizada queda la foto fija que dejaron las encuestas en la opinión pública, que los propios partidos en liza parecen contagiados por la apatía general en la recta final de una campaña que ha entrado en bucle cuando hay que echar el resto.

El candidato del PP, Juanma Moreno, daba ayer un diagnóstico de la situación en el programa de Carlos Herrera: «El PSOE ha hecho una labor de anestesia social en toda Andalucía, donde se encarga de decir que la única opción es que gane el PSOE a partir de sus terminales mediáticas y su tupida red de influencias para que la sociedad admita como destino final e irreversible la continuidad». Moreno cree que el domingo habrá una mayoría para el cambio. Como Juan Marín, que anoche en Jaén en el mitin de Ciudadanos pedía un último esfuerzo al estar «a un solo punto de conseguir cinco o seis escaños suficientes para asegurar el cambio» político en Andalucía.

Fue posiblemente la única oportunidad que tuvo durante la jornada de reivindicar su mensaje después de ser asaeteado a preguntas sobre su disposición a pactar con el PSOE, como insiste el PP o desea Susana Díaz, o con Vox.

«Hemos dejado muy claro con quién no vamos a llegar a ningún acuerdo», dijo Marín refiriéndose al PSOE -lo ha incluido de forma elocuente en su programa de Gobierno- y a Adelante Andalucía. «Lo que no quiere Susana Díaz es hablar de su acuerdo con Podemos y no responde a si va a poner la economía andaluza en manos de este partido», añadió el líder de Ciudadanos para devolver el balón al tejado socialista.

Para redondear el galimatías, la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez aseguraba que no va a «pactar nada» con Susana Díaz, «porque no es de fiar», y recordaba que la presidenta fue «incapaz de cumplir» el acuerdo de gobierno que el PSOE-A alcanzó con IULV-CA en la legislatura 2012-2015. «Si te engañan una vez, el otro tiene mala leche, pero si te engañan dos veces, igual el problema es tuyo». Parece tan rotunda como amenazante. Abono para la teoría del bloqueo.

A esas horas, Susana Díaz asistía a un acto institucional con los empresarios malagueños, curiosamente en calidad de presidenta en medio de la campaña. Y allí confirmó cómo ha calado el mensaje del bloqueo en el sector empresarial. El presidente de los empresarios andaluces, Javier González de Lara, le confesó su preocupación por el asunto y su deseo de que se forme un Gobierno «estable que dé confianza, estabilidad y fomente la productividad»... como si eso estuviera hoy en la mano de Susana Díaz.

La dosis de anestesia social parece tan elevada que el discurso empresarial casa perfectamente con el argumentario desplegado por el PSOE andaluz en el tramo final de su anodina campaña, en la que repite machaconamente los mismos mensajes para reclamar una mayoría suficiente para gobernar.

Tan sobado está el argumento del miedo al bloqueo después del 2D que las propuestas de los partidos quedan en un muy lejano tercer plano. Incluso, las que más deberían interesar a los empresarios.

Del comercio al taxi

Ayer, la secretaria general del PP andaluz y candidata número uno por Huelva al Parlamento, Loles López, remarcaba el compromiso de su partido para que «se pueda poner en marcha un negocio en 30 días, que eso es lo que necesita la gente que quiere volver a reemprender sus negocios, darle vida al centro, tener un sueldo a final de mes para él, para las personas que contrate», al tiempo que mostraba su preocupación por la situación del comercio tradicional del centro de la capital onubense, preocupación que sonaba a cierto arrepentimiento por el modelo impulsado durante el gobierno municipal del PP de apertura de grandes centros comerciales.

Juan Marín, en una reunión con representantes de Asaja en Cádiz, prometía poner al frente de los asuntos de agricultura y ganadería a profesionales, y no repetir errores, además de prometer un calendario fijo para resolver y otorgar ayudas al sector, entre otros asuntos.

Teresa Rodríguez, por su parte, se montaba en un taxi para difundir un vídeo de apoyo al sector que «pelea» -dijo- para no «venderle» su pan ni lo que es el transporte público urbano a las «multinacionales y a los intereses económicos de los fondos buitres», dijo con su habitual tono en relación a las empresas de VTC.