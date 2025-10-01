Siete de cada diez empresarios presentan indicadores de ansiedad o depresión en Cádiz según una encuesta

La salud mental de los empresarios de la provincia de Cádiz se resiente. Una encuesta de AJE Cádiz entre titulares de negocio de la provincia ha arrojado unos resultados tan claros como preocupantes.

Según los datos recogidos, el 70,59% de los empresarios presenta indicadores compatibles con la ansiedad y el 69,61% con depresión. Hasta el 68,63% se planteó abandonar su actividad por motivos de salud mental

En cuanto a las políticas públicas, el 91,18 % apoya suspender la cuota de autónomos durante bajas por salud mental y el 85,29 % reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio Empresarial.

Según, AJE Cádiz, «llevamos años hablando de talento, innovación y emprendimiento, pero nadie habla del precio humano que se paga por sostener una empresa en un entorno que no protege. Aquí hay personas que lo están dejando todo, incluso su salud mental, para levantar empleo, oportunidades y futuro en esta tierra. Y muchos lo hacen con miedo, en soledad y sin red. No es una anécdota estadística, es un síntoma estructural. Pedimos protocolos reales en las empresas y medidas públicas inmediatas que protejan la salud mental del empresariado.»

Por eso, desde la asociación insisten en que no se trata solo de dar voz a una problemática silenciada, sino de actuar. Y actuar ya. Porque no se trata de balances, sino de vidas.

Propuestas

1. Protocolos internos de detección y derivación rápida a recursos psicológicos.

2. Derecho efectivo a la desconexión y límites de disponibilidad en picos de trabajo.

3. Formación a titulares y mandos en conversación segura y gestión de crisis.

4. Seguimiento trimestral con un panel corto de indicadores para medir avances.

5. Agenda institucional: suspensión de cuota de autónomos en bajas por salud mental y Plan Nacional de Prevención del Suicidio Empresarial.