SEVILLA La sevillana Qwol Co entra en una biotecnológica que busca tratamientos contra la psoriasis La firma de Joaquín Palma adquiEre el 10% de Terragara, que tiene autorización para instalar 1.000 megavatios de renovables en España

La firma sevillana Qwol Co ha entrado en el sector de la biotecnología al adquirir el 8% de Inhibitec Anticuerpos, una empresa española que desarrolla una tratamiento contra la psoriasis. «La empresa Inbitec Anticuerpos nació en el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria, habiendo sido seleccionada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) para participar en el programa Idea2 Global», indica Joaquín Palma (Sevilla, 1974), fundador de Qwol Co y licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla.

«El principal objetivo de Inhibitec Anticuerpos —dice— es la introducción en fases clínicas de un nuevo agente terapéutico para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como la psoriasis y la artritis reumatoide. La molécula clave en esta enfermedad es Bambi y su inhibición con un anticuerpo monoclonal específico en ensayos preclínicos previene las lesiones cutáneas y articulares».

«La tecnología que usa Inhibitec Anticuerpos está protegida mediante patente internacional y es de titularidad compartida entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Csic) y la Universidad de Cantabria, instituciones que apoyan este proyecto mediante un acuerdo de licencia exclusivo a nivel mundial. Se prevé -añade Palma- que se generen nuevos resultados susceptibles de ser patentados, por lo que la titularidad de esa nueva tencología también será objeto de negociación».

Renovables

Además, Qwol Co (acrónimo de Quini’s way of live company) adquirió en 2018 el 10% de la compañía madrileña Terragara Inversiones, dedicada a energía renovables, que tiene ya autorizados en España la instalación de 1.000 megavatios (MW) de plantas fotovoltaica, según ha declarado a ABC Joaquín Palma.

Por otra parte, Qwol Co tiene el 2% de Waybizz, la primera plataforma de negocios para líderes empresariales de América Latina y España, que ya concentra a 2.000 socios, en su mayoría consejeros y delegados y altos directivos de empresas. «Esta empresa, radicada en Panamá, pero de capital español, fue promovida por Íñigo Manso» indica. Su firma tiene además el 100% de una compañía sevillana dedicada a promocionar la carrera musical de Juan Palma.

«Qwol Co gestiona también intereses de terceros, para lo cual filtra proyectos analizando y valorando si el perfil de los promotores es el idóneo para llevarlos a cabo. Si pasa los filtros y ese proyecto tiene plan de negocio, la consultora Eurohold busca inversores con tiques de inversión no superiores a los 300.000 euros. De forma opcional, la compañía portuguesa Abarca cubre, mediante un aval, el 80% de la inversión en caso de que no se cumpla el plan de negocio», añade Joaquín Palma.

A través de la empresa Stig Market Finannce, este empresario participa con Sevilla Futura, el proyecto de innovación abierta impulsado por el Ayuntamiento y en el que participan 16 compañías —entre ellas Cisco — y cinco instituciones públicas. Stig es una consultora especializada en herramientas financieras como préstamos participativos o seguros de caución. En Sevilla Factory, Stig usa la metodología «Success Factory» para poner en valor proyectos de alto impacto para que salgan al mercado con un bajo grado de incertidumbre.