ANDALUCÍA Mina de Aznalcóllar: Citan a declarar como imputados el expresidente de la SEPI y a directivos de Magtel Prestarán también declaración como investigados todos los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación de la Junta que estudiaron y adjudicaron el concurso

Seguir María Jesús Pereira @mjesuspereira Sevilla Actualizado: 09/10/2019 14:12h

Tras ordenar la Audiencia de Sevilla la reapertura de la causa penal por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, el Juzgado de Instrucción 3 de la capital andaluza ha dictado un auto citando a declarar el próximo 12 de diciembre como investigados a Vicente Cecilio Fernández Guerrero, exsecretario de Innovación de la Junta entre 2012 y 2016, y a los hermanos Mario e Isidro Magdaleno, vicepresidente y presidente de Magtel, respectivamente, la empresa propietaria de la empresa que resultó adjudicataria (Minorbis) para determinar si hubo delito de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de fraude y exacciones ilegales.

Asimismo, atendiendo a la petición de la Audiencia, el juzgado de Instrucción ha citado a declarar los días 11 a 2 de diciembre como investigados a los miembros de la comisión técnica y de la mesa de contratación que estudiaron las dos ofertas -Emérita de un lado y Minorbis, de otra- y adjudicaron el concurso. Algunos de esa comiosión y de la mesa habían declarado en la fase de instrucción y otros no.

En base a ello, el juzgado acuerda solicitar a la Junta de Andalucía, a través de la UCO, para que informe sobre los cargos que ostentaban los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica tres meses antes de iniciarse la licitación para la adjudicación de la explotación de las actividades extractivas del recinto minero de Aznalcóllar y los puestos que desempeñaron tras el mismo y hasta la fecha en que se expida la información», extendiéndose además esa información a Vicente Cecilio Fernández, que acaba de dimitir como presidente de la SEPI tras ordenar la Audiencia la reapertura de la causa penal y su imputación.

Mina de Aznalcóllar, donde Minorbis-Grupo México ha invertido ya más de 36 millones de euros en sondeos, consultoría y personal - ABC

Entre los miembros de esas comisiones y mesas que han sido citados a declarar están: J.J.G.B, gerente de inversiones en la provincia de Málaga de Invercaria-Gestión; A. F. B, funcionario del cuerpo superior de ingenieros de Minas de la Junta de Andalucía; A. G. M, funcionaria del cuerpo superior facultativo de ingeniero de montes; L. C. G. funcionario del cuerpo superior facultativo de Biólogos de la Junta de Andalucía; M. G. C., funcionario del cuerpo de administradores generales de la Junta; M. P. O. A, funcionaria del cuerpo superior facultativo de Ordenación Minera de la Junta; M. J. A. C., directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta; y J. M. R. D., jefe del departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria; I. M. V., jefe del servicio de Minas de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta; J. S. C. L., secretario general de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la delegación territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla; J. R. Z., jefe del servicio de Contratación Administrativa de la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda de la Junta: J. M. A. P., interventor delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta; y P. S. C. S. I., letrada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta.

Líneas de investigación

En el auto se subraya la necesidad de determinar si se admitió la aceptación de Grupo México junto a Minorbis cuando no participó en la fase inicial del concurso. En cuanto a la suficiente de medios, financieros y técnicos, la sección séptima de la Audiencia, de la que forma parte la magistrada Mercedes Alaya, apreció serias dudas en cuanto al compromiso técnico y financiero de prestación de medios de la oferta adjudicataria, quedando siempre a expensas de la decisión unilateral de Grupo México.

El juzgado indica que habrá que esclarecer por qué la Junta de Andalucía no pudo reparos al hecho de que Minorbis, constituida el 19 de marzo de 2014, carecía de la experiencia y solvencia técnicas necesarias cuando apenas un mes antes de presentar su solicitd para participar en el concurso.

Asimismo, el juzgado deberá indagar la razón por la que la adjudicataria no acepto el fallo del concurso en el plazo de 60 días desde la notificación de la resolución. La aceptación de adjudicación se produjo por la entidad Minera Los Frailes -creada en enero de 2015 y adquirida el 5 de mayo de ese año por AMC Mining Iberia, filial de Grupo México. Además, en esa sociedad, Minorbis sólo tenía el 1,3% del capital de la sociedad, «por lo que se sospecha que, desde un principio, la finalidad inicial era que Grupo México fuese la única propietaria de Minera Los Frailes».

Además, se indica en el auto que «podría indiciariamente sostenerse que habiendo Minorbis perdido los derechos mineros derivados de la adjudicación del concurso por no haberlos aceptado en plazo y forma, tales derechos estarían ilegítimamente ostentados actualmente por otra sociedad controlada en casi totalidad de su accionariado por una entidad que no participó en el concurso».