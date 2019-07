Presidenta de Asconse Carmen Moreno: «El mercado automovilístico está muy retraído por la incertidumbre» La presidenta de la Asociación de Concesionarios de Sevilla cree que hay que transmitir al consumidor que la automoción tradicional eficiente sigue estando vigente

—¿Qué está frenando el mercado de la automoción?

—Creo que lo que está ocurriendo es que la gente está muy retraída. Si un posible comprador no tiene poder adquisitivo para acceder a un coche eléctrico y el Gobierno le está diciendo que el futuro es el eléctrico y que no compre un diesel o un gasolina, está generando una incertidumbre en el cliente que lo lleva a retrasar su decisión de compra.

—¿Y esa incertidumbre se ha logrado disipar con el plan vasco?

—Pienso que las ventas han subido en el País Vasco, no tanto por las cuantías (porque que te den 500 o 750 euros a la hora de comprar un coche no es una prima tan elevada que determine la decisión), sino por el hecho de que al incentivar también la automoción tradicional más eficiente refuerza la idea de que son tecnologías que siguen estando vigentes. Creo que ha sido una medida no tanto de impacto económico, sino de impacto psicológico para el consumidor.

—¿Qué respuesta les ha dado el consejero de Hacienda e Industria?

—Hay muy buena relación y muy buena comunicación con el consejero. En la reunión que con los representantes de Fedeme se trataron otros temas relacionados con los impuestos. Andalucía, junto a Extremadura y Asturias, son las únicas comunidades autónomas donde se pagan recargos autonómicos en el impuesto de matriculación en los vehículos

—¿Qué impacto tiene esa recarga autonómica?

—Nosotros solicitamos una equiparación del impuesto de matriculación a nivel nacional porque este desequilibrio está provocando, por ejemplo, la deslocalización de las compras por parte de compañías de renting, que adquieren sus flotas de coches fuera de Andalucía para pagar menos impuestos.

—¿En el informe de medidas de impulso al sector que han elaborado para la Junta hay un dato llamativo: el peso del renting en el total del mercado es ya de más de un 20%. ¿Está cambiando el modelo?

—En efecto, el mercado está cambiando mucho. Andalucía es la tercera comunidad autónoma con una mayor concentración del renting después de Madrid y Cataluña. Se está haciendo mucho renting a particulares. Esta actividad se ha duplicado en el mercado regional. La gente está cambiando su forma de relacionarse con el coche, un cambio generado, en parte, por la incertidumbre de no saber qué va a pasar dentro de cuatro años. Ahora ya no compramos coches, sino disfrute del coche por un tiempo. Además, en un renting a cuatro años, si se devalúa el vehículo en ese plazo se lo tiene que llevar la compañía.