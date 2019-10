Andalucía Los aranceles de Estados Unidos amenazan 500 millones de euros de exportaciones andaluzas Los productos afectados que vende Andalucía en ese mercado son aceite, vino, vinagres y quesos

Los aranceles que Estados Unidos impondrá a productos de países de la Unión Europea impactarán de lleno en productos estrella de las exportaciones agroalimentarias andaluzas,como el aceite, el vino, los vinagres y los quesos. Tanto el consejero andaluz de Economía de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, como las organizaciones agrarias Asaja y Economía Social Agroalimentaria (ES de Andalucía) pidieron ayer al Gobierno central que presione a la UE para evitar esos gravámenes.

En 2018, las exportaciones de Andalucía a Estados Unidos supusieron 1.659 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60% en los últimos cinco años. En cuanto al sector agroalimentario, las exportaciones andaluzas a Estados Unidos alcanzaron los 678 millones de euros, siendo Andalucía la comunidad que más exporta a ese mercado, «y por lo tanto es la más expuesta a estas medidas, seguida de Cataluña», según ES de Andalucía, una organización que aglutina a 18.900 agricultores y ganaderos con una facturación agregada de 250 millones de euros.

Aceite y vinos

En caso de confirmarse la imposición de araceneles al aceite de olvida, vinos y quesos, afectaría a unas exportaciones andaluzas que actualmente suponen más de 500 millones de euros, según datos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Así, Andalucía exporta a Estados Unidos 464 millones de euros en aceite de olvida, lo que supone un crecimiento del 121% en los últimos cinco años.

En cuanto a los vinos y vinagres que Amdalucía vende a Estados Unidos, estas exportaciones reportan a empresas de la región 24,78 millones de euros, un 18% más que en 2013, según ES de Andalucía. En lo que respecta a los quesos, las exportaciones andaluzas suman 13 millones de euros, un 70% más que hace cinco años.

Cítricos

Los aranceles de Estados Unidos a cítricos no afectarán apenas a España porque, según Luis Marín, presidente de Asociafruit, la venta de naranjas y limones a ese mercado no es destacable, ya que sólo fueron 30.000 toneladas frente a los 7 millones que produce el país, y ello se debe a que California es una gran productora de cítricos. Marín destacó, por otra parte, que Andalucía no exporta a ese mercado frutas de hueso, como melocotones.

En cuanto a los jamones andaluces que vendemos a Estados Unidos, las exportaciones supusieron 3 millones de euros en 2016, según informó Extenda en una acción promocional de ese producto en Miami. El porcino español también podría estar afectado por los aranceles de Trump, aunque las exportaciones andaluzas a ese país no son destacables.

Industria aeronáutica

En cuanto a la industria aeronáutica, el presidente del Clúster Andalucía Aerospace, Antonio Gómez, ha reconocido este jueves que «cualquier intento de provocar o encarecer costes en base de aranceles» como los que plantea Estados Unidos «puede afectar de alguna manera a todo el sector» aeronáutico, que se caracteriza por ser «muy interrelacionado», por lo que se mantiene «expectante» ante el efecto que puedan generar los aranceles del 10% que Estados Unidos ha anunciado sobre los aviones Airbus fabricados en Europa.

«Este sector es global, internacional», y «cualquier intento de provocar o encarecer costes en base de aranceles al final afecta a una cadena de suministro que está repartida en todo el mundo», según el presidente del Cúster Andalucía Aerospace.