Cumbre en Sevilla sobre el nuevo modelo energético Antoñanzas defiende «una transición energética justa que no deje atrás ni vencedores ni vencidos» El presidente del Club Español de la Energía pide «marcar bien el camino para evitar los errores del pasado»

El Club Español de la Energía (Enerclub) ha celebrado esta mañana en Sevilla una jornada sobre la transición hacia nuevos modelos energéticos, con el patrocinio de Cepsa y la colaboración de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, ha participado en la inauguración de este encuentro, que ha abierto el presidente de Enerclub, Miguel Antoñanzas Alvear, y en el que participan reepresentantes de empresas, instituciones y asociaciones del sector.

«Tenemos que hacer una transición energética justa que no deje a atrás ni vencedores ni vencidos, que sea inclusiva y saque adelante a todas las personas», ha destacado Antoñanzas. Para lograrlo, el empresario considera que es muy importante «explicar las decisiones que se tomen a la sociedad» y ha advertido de que «si no se explican bien, no saldrán adelante porque nos las frenarán».

Miguel Antoñanzas ha destacado que el Club Español de la Energía lleva más de 35 años represnetando a todo el sector y, según ha remarcado, «no es un lobby, sino todo lo contrario», en el que participan instituciones, compañías de consultoría, empresas energéticas y asociaciones de consumidores.

«Todos los interesados en la energía están en el Club para buscar consenso hacia una sociedad mejor. Para descarbonizar hay muchas y diferentes soluciones, hace falta que políticos, reguladores. empresas y ciudadanos nos pongamos de acuerdo», ha incidido Antoñanzas.

Ante el objetivo de lograr «una transición energética justa», el representante del sector ha señalado que «Andalucía cuenta con la energía y las nuvas tecnologías que llegan» y ha insistido en que las instituciones,lso reguladores, las empresas y las personas han de «marcar el camino para evitar los errores que se cometieron en otros procesos y establecer el ritmo adecuado».

Según el presidente de Enerclub, «la tecnología marca el camino, pero, al final, la política y la regulación mandan». En este sentido, Miguel Antoñanzase ha apuntado que los consumidores con las nuevas tecnologías «son capaces de tomar decisiones a la hora de comprar un coche eléctrico o de consumir la energía de una u otra manera y son los que «acelerarán o retrasarán el modelo de cambio energético».