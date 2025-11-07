La OCU revela el gran secreto: estos son los días de la semana en los que no deberías echar gasolina

El precio de la gasolina ha sido (y sigue siendo) uno de los mayores desembolsos que enfrentan las familias españolas. A medida que los costes del combustible fluctúan, llenar el depósito de un vehículo se ha convertido en una preocupación constante para el presupuesto de muchos hogares.

Según los últimos datos, llenar el depósito de un turismo utilitario como el SEAT Ibiza, que tiene un depósito de 40 litros, puede costar aproximadamente entre 55 y 60 euros dependiendo de la gasolinera y el precio del combustible.

Por ejemplo, llenar el tanque de gasolina hoy viernes en Cádiz teniendo un SEAT Ibiza costaría 55,16 euros si se repostara en Hemegas, donde el precio del litro está a 1,379€/litro. Sin embargo, si se hiciera en Repsol, donde el precio es de 1,479€/litro, el coste total ascendería a 59,16 euros. Esta diferencia de 4 euros destaca cómo los precios de la gasolina pueden variar significativamente de una estación de servicio a otra, lo que hace aún más relevante elegir el momento adecuado para repostar.

Precios de la gasolina el viernes 7 de noviembre

En este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un estudio anual en el que analiza los precios de la gasolina y el diésel en más de 12.000 gasolineras de toda España. El estudio tiene como objetivo ayudar a los conductores a identificar cuándo es el momento más idóneo para repostar y, sobre todo, cuándo no hacerlo.

Evita los fines de semana

La conclusión de la OCU es clara: los fines de semana son los peores días para repostar. En su análisis, se ha demostrado que los precios de los carburantes tienden a subir los viernes, sábados y domingos. Esta alza se debe a varios factores, entre ellos, la mayor demanda de combustible por parte de los conductores que aprovechan el fin de semana para llenar el depósito antes de viajar, bien para los desplazamientos de ocio o para los viajes de la semana siguiente. Además, las alteraciones en la producción, el transporte y los impuestos sobre los combustibles influyen en esta subida.

Por otro lado, el mejor momento para repostar es el lunes, que según el estudio de la OCU es cuando los precios de la gasolina y el diésel suelen estar más bajos. De acuerdo con los datos, el lunes es el día más barato de la semana, por lo que los conductores interesados en ahorrar deberían planificar sus repostajes para ese día.

Las más baratas

La OCU también destaca las estaciones de servicio que ofrecen los precios más económicos, entre las que se encuentran BonÀrea, GM Oil, Ballenoil, Plenergy y Petroprix. Estas gasolineras, según el estudio, destacan por su política de precios competitivos, lo que puede resultar en un ahorro significativo a largo plazo.

